Большинство не сможет найти лишние предметы: интересная головоломка для гениев

Проверьте свой IQ с помощью этого интересного теста, на выполнение которого у вас есть всего 60 секунд.

https://glavred.info/life/bolshinstvo-ne-smozhet-nayti-lishnie-predmety-interesnaya-golovolomka-dlya-geniev-10606994.html Ссылка скопирована

Головоломка на внимательность / коллаж: Главред, фото: Mirror, ua.depositphotos.com

Проверить свой IQ можно с помощью этой сложной головоломки, в которой нужно найти 10 предметов, пишет Mirror.

У вас есть всего 60 секунд, чтобы посмотреть на холодильник и найти предметы, которых там не должно быть. Как всегда, холодильник заполнен приправами, мясом, овощами и фруктами, а странные предметы спрятаны среди остальных продуктов.

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Сара Хипс говорит, что цель - найти все 10 предметов.

видео дня

По её словам, хранение неправильных вещей в холодильнике приводит к размножению бактерий и пищевых отравлений, поэтому важно уметь выявлять странные предметы в этой головоломке.

Головоломка / фото: Mirror

Просматривая изображение холодильника, вы должны заметить некоторые предметы, которым там не место.

Вот 10 продуктов, на которые вы должны обратить внимание:

Красное вино. Крем для век. Лак для ногтей. Солнцезащитный крем. Горячая пища. Корм для домашних животных. Цветы. Фланели. Помада для губ. Телефон.

Головоломка - разгадка / фото: Mirror

"Хотя такие средства, как солнцезащитный крем и лак для ногтей, могут казаться освежающими от холода, холодильник на самом деле может повредить их эффективности или текстуре. А такие продукты, как горячая еда или корм для домашних животных, могут увеличить риск размножения бактерий, что делает холодильник опасным для продуктов питания", - объясняет Сара.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред