Большинство не сможет найти лишние предметы: интересная головоломка для гениев

Проверить свой IQ можно с помощью этой сложной головоломки, в которой нужно найти 10 предметов, пишет Mirror.
У вас есть всего 60 секунд, чтобы посмотреть на холодильник и найти предметы, которых там не должно быть. Как всегда, холодильник заполнен приправами, мясом, овощами и фруктами, а странные предметы спрятаны среди остальных продуктов.
Эксперт по безопасности пищевых продуктов Сара Хипс говорит, что цель - найти все 10 предметов.
По её словам, хранение неправильных вещей в холодильнике приводит к размножению бактерий и пищевых отравлений, поэтому важно уметь выявлять странные предметы в этой головоломке.
Просматривая изображение холодильника, вы должны заметить некоторые предметы, которым там не место.
Вот 10 продуктов, на которые вы должны обратить внимание:
- Красное вино.
- Крем для век.
- Лак для ногтей.
- Солнцезащитный крем.
- Горячая пища.
- Корм для домашних животных.
- Цветы.
- Фланели.
- Помада для губ.
- Телефон.
"Хотя такие средства, как солнцезащитный крем и лак для ногтей, могут казаться освежающими от холода, холодильник на самом деле может повредить их эффективности или текстуре. А такие продукты, как горячая еда или корм для домашних животных, могут увеличить риск размножения бактерий, что делает холодильник опасным для продуктов питания", - объясняет Сара.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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