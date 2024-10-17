Что в первую очередь люди в вас замечают: интересная оптическая иллюзия

Если вам нравятся оптические иллюзии, то вам понравится новая картина известного украинского художника Олега Шупляка, которая покажет, что люди замечают в вас в первую очередь. Об этом пишет Mirror.
Не существует единого "правильного" способа смотреть на оптическую иллюзию, ведь каждый видит что-то свое. Но то, как вы смотрите на неё, может многое рассказать о вас.
На рисунке изображен человек, сверху на голове - похожий на него человек, играющий на музыкальном инструменте, а также лошадь, занимающая место в изображении.
Что вы увидели на изображении первым?
- Лошадь. Если вы видите лошадь первой, люди заметят интенсивный зрительный контакт при встрече с вами - и это может заставить их подумать, что вы недоступны или слишком серьезны. Однако, когда они познакомятся с вами ближе, они поймут, что ваш зрительный контакт - это способ установления глубоких и значимых отношений с другими людьми. Вы должны дать людям время, чтобы понять, что вы за человек.
- Музыкант. Если музыкант привлекает ваше внимание первым, люди замечают ваше чувство юмора. Даже самые маленькие разговоры могут рассмешить людей, и у вас есть природный талант развлекать людей. Но вам следует убедиться, что вы заботитесь о своих собственных потребностях, а не всегда пытаетесь угодить другим.
- Голова. Если вы обратите внимание на голову, люди мгновенно заметят вашу дружелюбную, приветливую натуру при первой встрече с вами. Вы легко даете людям почувствовать себя комфортно, и люди говорят, что вы умеете слушать. Просто убедитесь, что люди не злоупотребляют вашим гостеприимством.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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