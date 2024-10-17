Что в первую очередь люди в вас замечают: интересная оптическая иллюзия

Оптические иллюзии - это всегда интересный способ развлечь себя и узнать что-то новое.

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Оптическая иллюзия / коллаж: Главред, фото: Mirror, ua.depositphotos.com

Если вам нравятся оптические иллюзии, то вам понравится новая картина известного украинского художника Олега Шупляка, которая покажет, что люди замечают в вас в первую очередь. Об этом пишет Mirror.

Не существует единого "правильного" способа смотреть на оптическую иллюзию, ведь каждый видит что-то свое. Но то, как вы смотрите на неё, может многое рассказать о вас.

На рисунке изображен человек, сверху на голове - похожий на него человек, играющий на музыкальном инструменте, а также лошадь, занимающая место в изображении.

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Что вы увидели на изображении первым?

Оптическая иллюзия / фото: Mirror

Лошадь. Если вы видите лошадь первой, люди заметят интенсивный зрительный контакт при встрече с вами - и это может заставить их подумать, что вы недоступны или слишком серьезны. Однако, когда они познакомятся с вами ближе, они поймут, что ваш зрительный контакт - это способ установления глубоких и значимых отношений с другими людьми. Вы должны дать людям время, чтобы понять, что вы за человек.

Музыкант. Если музыкант привлекает ваше внимание первым, люди замечают ваше чувство юмора. Даже самые маленькие разговоры могут рассмешить людей, и у вас есть природный талант развлекать людей. Но вам следует убедиться, что вы заботитесь о своих собственных потребностях, а не всегда пытаетесь угодить другим.

Если музыкант привлекает ваше внимание первым, люди замечают ваше чувство юмора. Даже самые маленькие разговоры могут рассмешить людей, и у вас есть природный талант развлекать людей. Но вам следует убедиться, что вы заботитесь о своих собственных потребностях, а не всегда пытаетесь угодить другим. Голова. Если вы обратите внимание на голову, люди мгновенно заметят вашу дружелюбную, приветливую натуру при первой встрече с вами. Вы легко даете людям почувствовать себя комфортно, и люди говорят, что вы умеете слушать. Просто убедитесь, что люди не злоупотребляют вашим гостеприимством.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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