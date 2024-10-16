Что вы увидели первым: иллюзия за 5 минут покажет, насколько вы креативны

Головоломки стали вирусными в сети.

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Иллюзия за 5 минут покажет, насколько вы креативны / Коллаж Главред, фото: mirror.co.uk

Оптические иллюзии способны определить тип вашей личности и рассказать о том, как вы взаимодействуете с миром. Головоломка с кроликом - это знаменитая оптическая иллюзия, которая существует уже несколько веков и может помочь вам раскрыть о себе больше, чем вы думаете.

Психолог Ричард Уайзмен рассказал, что тест показал, что те, кто видит обе картинки по своему желанию, склонны мыслить более творчески, пишет Mirror.

Другие люди, которые не могут переключаться между ними, обладают менее творческим мышлением. Чтобы увидеть утку или кролика, им приходилось поворачивать голову под другим углом или перекладывать бумагу.

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Оптическая иллюзия / Фото: mirror.co.uk

Еще одна оптическая иллюзия — простой линейный рисунок — стала вирусным хитом в социальных сетях, поскольку пользователи пытаются понять, что он может рассказать о них.

Автор теста Playbuzz TeacherQuizzes объясняет, что если вы сначала видите затылок молодой девушки, это говорит о том, что вы оптимистичны и излучаете положительную энергию. Вы также обладаете естественной любознательностью, щедростью и стремлением к новым впечатлениям.

Что такое оптическая иллюзия Оптическая (зрительная) иллюзия — это ошибка в зрительном восприятии, вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа, а также физическими причинами ("сплюснутая Луна", "сломанная ложка" в стакане с водой), пишет Википедия. Причины оптических иллюзий исследуют как при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зрительного восприятия. В художественных изображениях намеренное искажение перспективы вызывает особые эффекты, лучше всего известные по работам Мориса Эшера. Создание оптических иллюзий часто было темой работ Сальвадора Дали. Некоторые оптические иллюзии изучались в рамках гештальтпсихологии.

Однако вы можете быть склонны к импульсивности. Людям с этим восприятием стоит чаще обращаться за поддержкой к окружающим, чтобы развиваться и совершенствоваться через советы и обратную связь.

Оптическая иллюзия / Фото: mirror.co.uk

Если же в первую очередь вы заметили лицо усатого мужчины, то ваши сильные стороны — это спокойствие, честность и верность. Вы надежны, уверены в себе и заслуживаете доверия. В отличие от людей, склонных к импульсивности, вы ориентированы на достижение целей и принимаете взвешенные решения.

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