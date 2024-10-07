Только 1% людей смогут найти ошибку на картинке: сложная головоломка на внимательность

Исследования показывают, что те, кто прекрасно обнаруживает мелкие ошибки в картинках-головоломках, часто являются более умными и наблюдательными, чем другие, пишет Jagran Josh.
Портал предлагает сконцентрироваться и найти ошибку всего за 5 секунд.
Внимательно посмотрите на изображение наручных часов, ведь здесь скрыта едва заметная погрешность. Стоит сосредоточиться на мелких деталях, они и станут вам подсказкой.
Попробуйте сначала проверить себя и самостоятельно выполнить это задание. А потом можете пролистать страницу вниз, чтобы увидеть правильный ответ.
Многие люди не замечают ошибки с первой попытки, поэтому если вы увидите ее сразу, вы можете попасть в 1% тех, кому это удается, не забывайте об ограниченном времени - выделяется всего 5 секунд.
Если же вам не удалось найти ошибку на иллюстрации, то внизу есть подсказка. На картинке мы можем увидеть часы, где цифра 9 повторяется. Именно это и является ошибкой головоломки.
Что такое головоломки?
Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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