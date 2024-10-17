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Только самый внимательный найдет осьминога: супер-головоломка на сообразительность

Даяна Швец
17 октября 2024, 01:00
42
Головоломки являются отличным способом тренировать ум, развивать различные навыки и улучшать психоэмоциональное состояние.
осьминог, головоломка
Головоломка на внимательность / Коллаж Главред, фото: depositphotos

Головоломки приносят много пользы как для ума, так и для общего развития человека. Например, стимулируют мышление, заставляют мозг активно работать, улучшая память, внимание, логику и способность к анализу.

Одна из таких головоломок от издания Jagran Josh, получила популярность благодаря своей оригинальности и высокому уровню сложности. На картинке ниже нужно отыскать осьминога, который искусно сливается с окружающей сценой.

Эта задача вызывает восхищение тем, как хорошо осьминог маскируется в окружении, что делает его поиск нелегким. Основной вызов заключается в том, чтобы найти морское существо за 9 секунд.

видео дня

Готовы попробовать? Проверьте свои наблюдательные способности и найдите осьминога до истечения времени.

Итак, вот изображение - включите таймер и начинайте поиски!

Головоломка на внимательность
Головоломка на внимательность / Коллаж: Главред, фото: Jagran Josh

Нашли осьминога? Поздравляем, вы настоящий мастер головоломок! Если нет - не расстраивайтесь. Даже опытным любителям головоломок было нелегко отыскать этого морского обитателя на картинке.

Хотите попробовать еще раз? Просто вернитесь в начало страницы и ищите осьминога без ограничения времени. А вот и он!

Тест на внимательность
Тест на внимательность-разгадка/ фото: Jagran Josh

Если вам удалось его найти, вы можете по-настоящему гордиться своей победой в этой непростой задаче!

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Другие интересные головоломки

Также Главред рассказывал об оптической иллюзии для настоящих детективов. Если справитесь за 8 секунд, это будет свидетельством вашей сообразительности.

А в этом задании надо найти число 58 за 7 секунд. Мало кому удастся это сделать за такой короткий промежуток времени.

В загадке на внимательность "странного" динозавра за 5 секунд найдет только остроглазый гений. Он отличается от всех остальных по одному признаку.

Вот на эту загадку дается уже больше - 15 секунд. Здесь также три отличия найдет только человек с "зрением орла".

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