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"Странного" динозавра за 5 секунд найдет только остроглазый гений: загадка на внимательность

Алёна Воронина
16 октября 2024, 07:05
183
Непросто будет отыскать динозавра, который отличается от всех остальных по одному признаку.
Загадка
Надо найти "странного" динозавра за 5 секунд/ jagranjosh

Чтобы проверить свою сообразительность и внимательность, можно попробовать разгадать несколько различных головоломок. Таким образом можно понять, насколько натренированы ваши умения решать задачи разного уровня сложности и умеете ли вы креативно и нестандартно подходить к решению таких задач.

В следующей загадке нужно отыскать "странного" динозавра на картинке, пишет jagranjosh.

На первый взгляд все динозавры на картинке одинаковые, но не стоит верить этому первому впечатлению. На самом деле один из них отличается от всех остальных по одному признаку. Именно это животное вам и нужно отыскать.

видео дня

Но придется спешить во время разгадывания загадки, ведь на нее дается всего 6 секунд. Не всем удастся выполнить задание настолько быстро.

Только люди с самым острым зрением смогут очень быстро отыскать динозавра, который отличается от всех остальных по одному признаку.

Загадка
Нужно найти "странного" динозавра за 5 секунд/ jagranjosh

Регулярное выполнение таких заданий помогает улучшить навыки решения проблем и обеспечивает здоровую тренировку для мозга.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить динозавра, который отличается от всех остальных/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо за 5 секунд отыскать, где ошибка на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке не так. Придется сильно постараться, чтобы отыскать ошибку.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно отгадать, что не так в парке, всего за 8 секунд. Непросто будет заметить, где именно на картинке спряталась ошибка.

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