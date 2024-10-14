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Что не так в парке: только настоящий "Шерлок Холмс" найдет ошибку за 8 секунд

Алёна Воронина
14 октября 2024, 23:41
112
Непросто будет заметить, где именно на картинке спряталась ошибка.
Загадка
Надо за 8 секунд найти ошибку в парке/ jagranjosh

Разнообразные загадки помогают проверить свою внимательность и наблюдательность и одновременно являются отличным способом потренировать логическое мышление и научиться применять креативный подход в решении различных задач.

В следующей загадке нужно отыскать ошибку на изображении парка, пишет jagranjosh.

Не всем удастся быстро сориентироваться и понять, что именно на картинке не так. Но если присмотреться, то все станет понятно.

видео дня

Но при этом во время разгадывания загадки придется спешить, потому что задачу нужно решить максимально быстро - всего за 8 секунд. Мало кому удастся сделать это настолько быстро.

Загадка
Надо за 8 секунд найти ошибку в парке/ jagranjosh

Такая загадка поможет испытать свою наблюдательность и внимательность. Если вы готовы бросить себе вызов и посоревноваться со временем - тогда вперед.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Ошибка заключается в том, что у женщины, которая стоит справа обе ноги левые. Это заметно, если присмотреться к расположению ее ног.

Загадка
У женщины, которая стоит справа, две левые ноги/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, какая чашка наполнится первой - мало кто даст ответ в загадке за 7 секунд. Хотя условие загадки звучит просто, разгадать ее будет достаточно сложно из-за препятствий, которые будут стоять на вашем пути.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти 3 отличия сможет только самый внимательный. Не всем удастся справиться с заданием всего за 18 секунд - для многих такая загадка может оказаться неподъемной.

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