Какая чашка наполнится первой: мало кто даст ответ в загадке за 7 секунд

Хотя условие загадки звучит просто, разгадать ее будет довольно сложно из-за препятствий, которые будут стоять на вашем пути.

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Надо угадать, какая чашка наполнится первой/ mirror.co.uk

Если вы любите испытывать свой интеллект и выполнять различные логические задачи, тогда следующая загадка точно должна вам понравиться. Хоть на первый взгляд условие задания может казаться довольно легким, не стоит верить этому первому впечатлению - придется хорошо постараться, чтобы выйти победителем из этой игры.

В головоломке нужно определить, какая чашка наполнится первой, пишет The Mirror.

На рисунке мы видим семь чашек, в которые течет вода из крана. При этом в чашках есть отверстия, что делает возможным переливание жидкости из одних чашек в другие.

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Придется хорошо подумать, чтобы понять, где именно спрятался правильный ответ и в какой чашке вода достигнет верха быстрее всего.

При этом придется спешить, ведь загадку нужно разгадать очень быстро - всего за 7 секунд. Мало кому удастся сделать это настолько быстро.

Надо угадать, какая чашка наполнится первой/ mirror.co.uk

Правильный ответ мы оставили внизу.

На первый взгляд можно подумать, что чашка 4 является победителем, поскольку она расположена прямо внизу. Но если присмотреться ближе, видно, что труба, которая соединяет чашку 3 и чашку 4, не имеет отверстия, то есть вода не может протекать через нее. Подобным образом чашки 5 и 6 имеют закупорки в трубах, ведущих к ним.

Если внимательно посмотреть на чашку 7, то видно, что прямо внизу есть отверстие, то есть любая вода, просачивающаяся из чашки 2, просто выльется со дна.

На самом деле, единственная чашка, которая может быть наполнена - это чашка 3. Соединенный с чашкой 1 трубой ниже чашки 2, это единственный сосуд, который реально может быть полностью наполнен водой.

До верха наполнится чашка под номером 3/ mirror.co.uk

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо отгадать, сколько спичек на картинке. Только люди с мышлением детектива смогут правильно ответить на этот вопрос.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди со "зрением орла" найдут "странную" морковку. Придется применить всю свою внимательность, чтобы заметить незначительную разницу среди изображенных на рисунке морковок.

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