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Три отличия найдет только человек со "зрением орла": на загадку дается 15 секунд

Алёна Воронина
15 октября 2024, 17:35
137
Картинки настолько кажутся идентичными, что заметить между ними различия - это задача высокого уровня сложности.

Загадка
Надо найти 3 отличия за 15 секунд/ jagranjosh

Загадка, в которой нужно отыскать отличия - это популярный тип головоломок, ведь они захватывают своей сложностью и одновременно неприхотливостью. Такие задачи подходят как для детей, так и для взрослых, ведь каждый благодаря этим загадкам сможет проверить свою внимательность и сообразительность, а также потренировать свои способности.

В следующей загадке нужно отыскать три различия между двумя картинками, на которых изображен мастер, который чинит кондиционер, пишет jagranjosh.

видео дня

Если впервые бросить беглый взгляд на рисунки, то может невольно показаться, будто бы картинки на самом деле абсолютно одинаковые и ничем на отличаются. Но пусть это первое впечатление не станет пеленой перед вашими глазами. Ведь различия между картинками действительно есть, просто нужно немного постараться, чтобы их заметить.

Но во время разгадывания загадки придется немножко спешить, потому что на задание дается очень небольшое количество времени - всего 15 секунд.

Загадка
Нужно найти 3 отличия за 15 секунд/ jagranjosh

Только самый острый глаз может найти три различия между рисунками всего за 15 секунд. Сможете ли вы это сделать? Если вы готовы бросить себе вызов - тогда вперед.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Загадка
Непросто будет заметно отыскать три отличия/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно отгадать, что не так в парке, всего за 8 секунд. Непросто будет заметить, где именно на картинке спряталась ошибка.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 10 секунд нужно определить, какие 3 ошибки есть на картинке. Только самым внимательным удастся отыскать три ошибки за такой короткий промежуток времени.

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