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7 простых и полезных правил: как подготовить велосипед на зиму

Даяна Швец
16 октября 2024, 16:05
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Подготовка велосипеда к зиме - это настоящая инвестиция в вашу безопасность, сохранность оборудования и удовольствие от поездок в сложных условиях.
зима, велосипед
Как правильно подготовить велосипед к холодам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Зимний период уже начался, и впереди нас ждут несколько месяцев дождливой, ветреной и холодной погоды. Поэтому важно подготовить велосипед к таким условиям. Оптимальным вариантом было бы иметь отдельный велосипед для зимы, приспособленный к сложным погодным условиям.

Но если вы собираетесь использовать один и тот же велосипед в течение всего года, вот несколько советов от экспертов gironaprosport, как сделать это правильно.

Интересные факты о велосипедах

Велосипед - транспортное средство, которое приводит в движение сила человеческих мышц, передаваемая на ведущее(е) колесо(а). Обычно велосипеды имеют два колеса; бывают также трехколесные велосипеды и другие, более экзотические - одноколесные, четырехколесные и тому подобное.

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Сейчас в мире используется более миллиарда велосипедов; таким образом велосипед - самое распространенное транспортное средство.

Он стал таким благодаря низкой стоимости (включая стоимость эксплуатации), небольшому весу и размерам, отсутствию потребности в топливе и элементах безопасности. В развитых странах современного мира велосипеды приобретают популярность благодаря спортивной нагрузке и экологической чистоте.

В 2005 году по итогам опроса общественного мнения Великобритании велосипед назван самым выдающимся техническим изобретением от 1800 года. За него проголосовало больше опрошенных, чем за другие изобретения вместе взятые.

Тайвань - один из ведущих производителей велосипедов в мире.

В период с 1950 по 2007 год производство велосипедов выросло в четыре раза, по данным Института политики Земли[en] - американской организации по защите окружающей среды, за этот же период производство автомобилей увеличилось только вдвое. Причиной роста считают цены на топливо и транспортные пробки в городах, и эта тенденция сохраняется, пишет Википедия.

Замена шин

Самое первое, что нужно сделать - это выбрать шины, которые хорошо справятся с влажными и грязными дорогами. Замените летние шины на более прочные и с хорошим боковым сцеплением. Лучше выбирать более тяжелые и плотные шины, некоторые из них имеют защиту от проколов, что очень удобно для зимних условий.

Бескамерные шины

Чтобы избежать проколов, можно перейти на бескамерные шины, если ваши колеса поддерживают такую возможность. Это значительно улучшит управляемость велосипедом.

Правильное давление в шинах

Корректное давление в шинах зависит от условий езды. Меньшее давление обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и больший комфорт. Существует миф, что низкое давление приводит к проколам, но это не так.

Чистка и защита рамы

После каждой поездки велосипед следует сразу мыть, поскольку мокрая грязь легче удаляется. Также рекомендуется наносить воск на раму для защиты и облегчения дальнейшего ухода.

Уход за цепью

Цепь нужно чистить после каждой поездки и использовать специальную смазку. Обычная "мокрая" смазка может притягивать больше грязи и даже повредить дисковым тормозам, поэтому лучше выбирать восковую смазку.

Мелкие детали

Перед началом зимы необходимо смазать все маленькие винты на велосипеде, чтобы предотвратить их ржавление.

Проверка тросов и тормозных колодок

Перед зимой стоит осмотреть все тросы и заменить те, что износились. Также нужно проверить тормозные колодки. Органические колодки обеспечивают превосходное торможение, но быстро изнашиваются во влажную погоду, тогда как металлические колодки служат дольше, хотя и могут издавать скрип в мокрых условиях.

Освещение

Для безопасности не забудьте добавить дополнительные фонари на велосипед, особенно в темное время суток.

Кстати, велосипедистов это также касается. Главред объяснил, что за необычный дорожный знак заметили на дорогах.

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