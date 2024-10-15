Уникальная "Луна охотник": где и когда любоваться самой большой суперлуной года

Вечером 17 октября можно будет наблюдать уникальное явление - в небе взойдет суперлуние - "Луна охотника". Как пишет Live Science, это событие является таким особенным, ведь это первое осеннее и одновременно ближайшее к Земле полнолуние в 2024 году.
Что означает Суперлуние?
Суперлуние - это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли, отмечает Википедия.
Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря этому явлению с Земли можно видеть больший размер лунного диска, чем всегда.
Подобные эффекты также могут быть оптическими явлениями.
Около 357 364 километров - примерно на такое расстояние Луна приблизится к нашей планете. Именно по этой причине суперлуние будет выглядеть на 30% ярче и почти на 15% больше, чем обычное полнолуние.
Когда можно будет видеть "Луну охотника"?
17 октября в 14:26 по киевскому времени Луна достигнет своей полной фазы. Однако стоит обратить внимание, что любоваться ее красотой можно будет несколько дней - как до, так и после этого момента. Лучшее время для наблюдений - сразу после захода Солнца.
Во время своего восхода Луна окажется примерно между двумя яркими планетами: Сатурном (справа) и Юпитером (слева). Юпитер появится на небе примерно через час после восхода полной Луны. А уже 20 октября оба светила взойдут вместе.
Почему октябрьское полнолуние называют "Луной охотника"?
Это название имеет корни в англосаксонских традициях, когда появление было сигналом для охотников о подготовке к зиме. Ее также называют "Луной опавших листьев" или "Кровавой Луной".
Следующее полнолуние состоится 15 ноября. Оно будет называться "Луной бобра", "Луной морозов" или "Луной замерзания", и это будет последнее суперлуние в 2024 году.
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Что интересно, последний раз над Украиной восходило Голубое Суперлуние 19 августа. Такое же явление можно будет увидеть не раньше 2037 года.
А уже через несколько месяцев всем известные кольца Сатурна исчезнут с планеты. Хотя он будет выглядеть немного иначе, это не займет много времени, чтобы восстановить свой привычный вид.
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