Уникальная "Луна охотник": где и когда любоваться самой большой суперлуной года

Наслаждаться ее красотой можно будет несколько дней.

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Скоро на небе будет красоваться самое большое суперлуние года / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, скриншот из видео

Вечером 17 октября можно будет наблюдать уникальное явление - в небе взойдет суперлуние - "Луна охотника". Как пишет Live Science, это событие является таким особенным, ведь это первое осеннее и одновременно ближайшее к Земле полнолуние в 2024 году.

Что означает Суперлуние? Суперлуние - это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли, отмечает Википедия. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря этому явлению с Земли можно видеть больший размер лунного диска, чем всегда. видео дня Подобные эффекты также могут быть оптическими явлениями.

Около 357 364 километров - примерно на такое расстояние Луна приблизится к нашей планете. Именно по этой причине суперлуние будет выглядеть на 30% ярче и почти на 15% больше, чем обычное полнолуние.

Когда можно будет видеть "Луну охотника"?

17 октября в 14:26 по киевскому времени Луна достигнет своей полной фазы. Однако стоит обратить внимание, что любоваться ее красотой можно будет несколько дней - как до, так и после этого момента. Лучшее время для наблюдений - сразу после захода Солнца.

Во время своего восхода Луна окажется примерно между двумя яркими планетами: Сатурном (справа) и Юпитером (слева). Юпитер появится на небе примерно через час после восхода полной Луны. А уже 20 октября оба светила взойдут вместе.

Почему октябрьское полнолуние называют "Луной охотника"?

Это название имеет корни в англосаксонских традициях, когда появление было сигналом для охотников о подготовке к зиме. Ее также называют "Луной опавших листьев" или "Кровавой Луной".

Следующее полнолуние состоится 15 ноября. Оно будет называться "Луной бобра", "Луной морозов" или "Луной замерзания", и это будет последнее суперлуние в 2024 году.

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Как известно, недавно ученые обнаружили странную планету. Исследователи также отметили, что TOI-5005 b принадлежит к редкой группе планет с низкой плотностью, она в шесть раз больше по размерам Земли.

Также Главред рассказывал, как астроном-любитель сфотографировал секретный космический корабль. Используя телескоп, созданный для отслеживания и фотографирования спутников, Шефбенкер наблюдал "вещи, которые ранее либо не были известны, либо о которых только предполагали", включая их размер, форму и положение на небе.

Что интересно, последний раз над Украиной восходило Голубое Суперлуние 19 августа. Такое же явление можно будет увидеть не раньше 2037 года.

А уже через несколько месяцев всем известные кольца Сатурна исчезнут с планеты. Хотя он будет выглядеть немного иначе, это не займет много времени, чтобы восстановить свой привычный вид.

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