В шесть раз больше чем размеры Земли: ученые обнаружили странную планету

Исследователи также отметили, что TOI-5005 b принадлежит к редкой группе планет с низкой плотностью.

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Ученые обнаружили новую планету / vladtime.ru

Международная группа астрономов недавно подтвердила открытие экзопланеты типа "супер-Нептун", вращающейся вокруг звезды, похожей на Солнце. Эту планету, известную как TOI-5005 b, обнаружили ранее, и она примерно в шесть раз больше Земли и имеет массу, превышающую земную более чем в 30 раз, пишет Interesting Engineering.

Сигнал транзита был зафиксирован на световой кривой звезды TOI-5005, которая является звездой солнечного типа и находится на расстоянии около 685 световых лет от Земли. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена с помощью дополнительных наблюдений, проведенных из земных обсерваторий.

"В этом исследовании мы использовали данные TESS, HARPS, PEST и TRAPPIST-South, чтобы подтвердить статус TOI-5005 b как планеты и проанализировать ее орбитальные и физические характеристики", отметили исследователи в своей публикации. видео дня

Что известно о TOI-5005 ? TOI-5005 - планета, имеющая радиус, в 6,25 раза превышающий радиус Земли, и массу, которая в 32,7 раза больше земной, при этом ее плотность составляет 0,74 г/см³. Она завершает один оборот вокруг своей звезды за 6,31 дня, поддерживая расстояние около 0,066 астрономических единиц (А.О.). Ученые рассчитали, что температура равновесия на планете составляет 1 040 Кельвинов, пишет Interesting Engineering.

Астрономы также определили, что ядро планеты составляет около 74% ее массы, а металлическая доля оболочки - около 8%. Общая металлическая доля планеты немного ниже, чем у Нептуна и Урана. Считается, что TOI-5005 b образовалась путем аккреции ядра.

Эту планету отнесли к категории супер-Нептунов, расположенных у границы, известной как "нептунианская саванна" - область, где Нептуноподобные планеты встречаются реже на близких орбитах. Исследователи также отметили, что TOI-5005 b принадлежит к редкой группе планет с низкой плотностью.

Звезда TOI-5005 имеет достаточно высокую яркость, что делает эту планетарную систему перспективной для дальнейших исследований ее атмосферы и орбиты.

Новости о космосе - что известно

Как известно, недавно астроном-любитель сфотографировал секретный космический корабль. FIA-Radars, также называемые Topaz, представляют собой пять аппаратов, произведенных Boeing, которые достаточно мощные, чтобы обеспечивать получение изображений высокой четкости целей на земле 24 часа в сутки.

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