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В шесть раз больше чем размеры Земли: ученые обнаружили странную планету

Даяна Швец
5 октября 2024, 15:15
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Исследователи также отметили, что TOI-5005 b принадлежит к редкой группе планет с низкой плотностью.
В шесть раз больше чем размеры Земли: ученые обнаружили странную планету
Ученые обнаружили новую планету / vladtime.ru

Международная группа астрономов недавно подтвердила открытие экзопланеты типа "супер-Нептун", вращающейся вокруг звезды, похожей на Солнце. Эту планету, известную как TOI-5005 b, обнаружили ранее, и она примерно в шесть раз больше Земли и имеет массу, превышающую земную более чем в 30 раз, пишет Interesting Engineering.

Сигнал транзита был зафиксирован на световой кривой звезды TOI-5005, которая является звездой солнечного типа и находится на расстоянии около 685 световых лет от Земли. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена с помощью дополнительных наблюдений, проведенных из земных обсерваторий.

"В этом исследовании мы использовали данные TESS, HARPS, PEST и TRAPPIST-South, чтобы подтвердить статус TOI-5005 b как планеты и проанализировать ее орбитальные и физические характеристики", отметили исследователи в своей публикации.

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Что известно о TOI-5005 ?

TOI-5005 - планета, имеющая радиус, в 6,25 раза превышающий радиус Земли, и массу, которая в 32,7 раза больше земной, при этом ее плотность составляет 0,74 г/см³. Она завершает один оборот вокруг своей звезды за 6,31 дня, поддерживая расстояние около 0,066 астрономических единиц (А.О.). Ученые рассчитали, что температура равновесия на планете составляет 1 040 Кельвинов, пишет Interesting Engineering.

Астрономы также определили, что ядро планеты составляет около 74% ее массы, а металлическая доля оболочки - около 8%. Общая металлическая доля планеты немного ниже, чем у Нептуна и Урана. Считается, что TOI-5005 b образовалась путем аккреции ядра.

Эту планету отнесли к категории супер-Нептунов, расположенных у границы, известной как "нептунианская саванна" - область, где Нептуноподобные планеты встречаются реже на близких орбитах. Исследователи также отметили, что TOI-5005 b принадлежит к редкой группе планет с низкой плотностью.

Звезда TOI-5005 имеет достаточно высокую яркость, что делает эту планетарную систему перспективной для дальнейших исследований ее атмосферы и орбиты.

Новости о космосе - что известно

Как известно, недавно астроном-любитель сфотографировал секретный космический корабль. FIA-Radars, также называемые Topaz, представляют собой пять аппаратов, произведенных Boeing, которые достаточно мощные, чтобы обеспечивать получение изображений высокой четкости целей на земле 24 часа в сутки.

По данным астрономов, семь известных колец Сатурна исчезнут с планеты уже через несколько месяцев. Сатурн, вторая по величине планета Солнечной системы, с 2025 года будет выглядеть совсем иначе, поскольку люди на Земле не смогут увидеть его кольца.

Также ученые сделали интересное открытие, что находится внутри Луны. Лунное ядро очень похоже на земное - с внешним жидким слоем и твердым внутренним ядром, говорят ученые.

Более того, ученые обнаружили интересную особенность на самом дорогом астероиде Солнечной системы. С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, они нашли уникальное явление на богатом металлом астероиде Психея.

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