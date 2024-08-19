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NASA обнаружило странную особенность самого дорогого астероида Солнечной системы

Даяна Швец
19 августа 2024, 17:12
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С помощью космического телескопа Джеймса Вебба, ученые обнаружили уникальное явление богатого металлом астероида Психея.
Астероид, телескоп
Телескоп обнаружил уникальную особенность на богатом металлом астероиде / Коллаж: Главред, фото: Википедия, NASA

Это космическое тело может содержать значительное количество золота и платины, так что общая его стоимость может составлять 10 000 квадриллионов долларов.

Исследователи идентифицировали водный компонент на таинственном и бесценном астероиде 16 Психея, предполагая, что гидратация (взаимодействие воды с другими породами) существует в форме ржавчины, пишет Live Science.

Что такое 16 Психея?

16 Психея - одно из самых массивных тел главного пояса, то есть расположен этот астероид между Марсом и Юпитером.

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Психею открыл итальянский астроном Аннибале де Гаспарис 17 марта 1852 года.

Название связано с царевной Психеей из древнегреческой мифологии; число "16" означает, что этот астероид был открыт шестнадцатым, отмечает Википедия.

Чем примечателен астероид Психея

Следы воды на поверхности Психеи исследователи обнаружили еще в 2017 году.

Модель астероида Психея
Модель астероида Психея / Фото: AFP

"Спектры в инфракрасном диапазоне на длинных волнах, которые мы воспринимаем как тепло, но не можем увидеть, показали признаки молекулы OH или гидроксильных единиц, которые образуют часть воды", - сообщает Live Science.

Как вывод, вполне вероятно, что поверхность Психеи может содержать небольшое количество воды в виде льда или гидратированных минералов.

Исследование ценнейшего астероида Психея

Космический телескоп Джеймса Вебба продемонстрировал, что группы гидроксильных единиц связаны с металлом на поверхности Психеи, что вызывает то самое "ржавление" астероида.

Джеймс Вебб - телескоп

Космический телескоп им. Джеймса Вебба (англ. James Webb Space Telescope, JWST) - американский орбитальный инфракрасный космический телескоп.
Предназначен для широкого спектра наблюдений в астрономии и космологии, в частности, наблюдения самых отдаленных объектов и событий во Вселенной, таких как образование первых галактик, отмечает TheAlphaCentauri.net.

Состав астероида Психея

Состав астероида становится все более окутан тайнами, что вызывает у ученых NASA продолжать миссию Psyche.

Психея почти полностью состоит из железа, никеля и золота. Ряд наблюдений свидетельствуют о наличии также силикатных минералов.

Где находится астероид Психея

Астероид вращается вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера.

Исследователи считают, что внешние металлические слои и обнаженное железное ядро имеют признаки "планеты-неудачника".

Также есть версия, что астероид мог быть ядром большой планеты, как Марс, если бы он не столкнулся с другими телами во время формирования Солнечной системы.

Миссия NASA на астероиде Психея

Миссия NASA для посещения астероида 16 Психея стартовала 13 октября 2023 года - в этот день космический корабль NASA "Психея" вылетел из космического центра Кеннеди во Флориде на ракете SpaceX Falcon Heavy.

Космическая миссия NASA "Psyche" для исследования астероида Психея

Астероид 16 Психея был подан в рамках конкурса предложений для космической программы "Discovery", который проводился в феврале 2015 года. 30 сентября 2015 года он вошел как полуфиналист для миссии № 13 по программе "Discovery", и получил 3 миллиона долларов США на дальнейшую разработку концепции, отмечает Википедия.

Уже 4 января 2017 года миссия была объявлена победительницей.

Запуск космического аппарата первоначально был запланирован на август 2022 года. Но в октябре 2022 года NASA сообщило, что он состоится в период с 5 по 25 октября 2023 года. Причиной стала неготовность наземного оборудования, что сделало невозможным выполнение всех надлежащих проверок и тестов.

Запуск успешно осуществлен 13 октября 2023 года ракетой Falcon Heavy компании SpaceX.

Целью миссии является полет к 253-километровому астероиду 16 Психея, отличающемуся повышенным содержанием металлов.

Многие ученые подозревают, что он представляет собой обломок ядра протопланеты, разрушившейся на заре существования Солнечной системы. Космический аппарат "Психея" должен проверить это предположение.

Достигнет космический корабль астероида через шесть лет после запуска, в 2029 году. И, как результат, позволит ученым глубже изучить космическое тело.

Основной целью миссии, как сообщает Live Science, является "найти ключевые подсказки о формировании планет нашей Солнечной системы".

Тяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX
Ракета SpaceX Falcon Heavy с космическим кораблем Psyche на борту взлетает 13 октября 2023 года в космическом центре Кеннеди НАСА на мысе Канаверал, штат Флорида: Getty

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