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К Земле приблизился астероид - какая есть угроза

Stepan Haftko
3 июля 2024, 16:49
141
Достаточно большой и потенциально опасный астероид приближается к Земле.
К Земле приблизился астероид - какая есть угроза
Астероид приближается к Земле / коллаж: Главред фото: pixabay

"Потенциально опасный" астероид под названием 2024 KQ1 приблизится к Земле 4 июля. Космический объект ученые условно охарактеризовали таким, что может нести потенциальную угрозу человечеству. Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

"Длина астероида 180 метров. Расстояние от него до Земли составит 3,5 млн км. Скорость движения небесного объекта - 24 768 км/ч", - заявили в космическом агентстве.

Также в НАСА сообщили, что в том случае, если космическое тело приближается на расстояние 7,5 млн км от Земли, а его размер превышает 150 м, то его относят к категории "потенциально опасных". А именно этот астероид подпадает под оба параметра сразу.

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Однако, нацуковцы подчеркивают, что расстояние 3,5 млн км - это достаточно далеко и увидеть такой астероид будет возможно разве что с помощью телескопа.

Интересное о космосе

Напомним, ученые рассказали, почему Плутон перестали считать планетой, и каким критериям должно соответствовать небесное тело, чтобы оно считалось именно планетой.

Ранее Главред решил разобраться в интересном вопросе: "Почему планеты круглые, а астероиды нет?".

Также ранее мы писали, что же находится за краем Вселенной.

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ученые NASA астероид космос
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