К Земле приблизился астероид - какая есть угроза

"Потенциально опасный" астероид под названием 2024 KQ1 приблизится к Земле 4 июля. Космический объект ученые условно охарактеризовали таким, что может нести потенциальную угрозу человечеству. Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).
"Длина астероида 180 метров. Расстояние от него до Земли составит 3,5 млн км. Скорость движения небесного объекта - 24 768 км/ч", - заявили в космическом агентстве.
Также в НАСА сообщили, что в том случае, если космическое тело приближается на расстояние 7,5 млн км от Земли, а его размер превышает 150 м, то его относят к категории "потенциально опасных". А именно этот астероид подпадает под оба параметра сразу.
Однако, нацуковцы подчеркивают, что расстояние 3,5 млн км - это достаточно далеко и увидеть такой астероид будет возможно разве что с помощью телескопа.
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