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Почему Плутон не планета: ответ поразит всех, кто стремится к тайнам космоса

Дмитрий Видоменко
20 октября 2023, 18:07 обновлено 20 октября, 18:17
"Почему Плутон не планета" ‒ это не просто тема одной из ранних серий нахального мультсериала. "Рика и Морти", но и очень интересный вопрос.
Планета Плутон
Плутон - не такое простое небесное тело, как кажется на первый взгляд / коллаж Главред, фото NASA

Плутон больше не считается планетой в Солнечной системе по определению, установленному Международным астрономическим союзом (МАС).

С какого года Плутон не относится к большим планетам

В 2006 году МАС пересмотрело свое определение того, что составляет планету, и установило три основных критерия, которым должна соответствовать планета:

Она должна двигаться вокруг Солнца.

Она должна иметь достаточную массу и гравитацию, чтобы принимать форму приближенно сферического тела.

Она должна очищать свою орбиту от других объектов.

Плутон соответствовал первым двум критериям, но не третьему. Его орбита пересекается с орбитой других объектов в поясе Койпера и он не "очищает" свою орбиту от этих объектов. Поэтому после пересмотра определения, Плутон был лишен статуса планеты и теперь считается карликовой планетой.

Когда был открыт Плутон

Плутон был открыт 18 февраля 1930 года американским астрономом Клайдом Томбо (Clyde Tombaugh) в обсерватории Лоуэлла в штате Аризоне, США. Открытие Плутона стало результатом многолетних поисков, проведенных в поиске девятой планеты в Солнечной системе, о которой многие ученые предполагали существование. Однако, как позже выяснилось, Плутон оказался карликовой планетой и не является одной из главных планет Солнечной системы в соответствии с современным классификационным определением.

Планета Плутон

Самая большая планета Солнечной системы

Самой большой планетой Солнечной системы является Юпитер. Это пятая планета от Солнца и самая большая из всех. Она имеет значительно большую массу и диаметр по сравнению с другими планетами в Солнечной системе. Юпитер состоит в основном из газообразных веществ, в основном водорода и гелия, и не имеет твердой поверхности, как Земля или Марс.

Масса Юпитера примерно в 318 раз превышает массу Земли (и его диаметр примерно в 11 раз больше диаметра нашей планеты). Юпитер также служит значимым магнитом и имеет много интересных особенностей, включая Большое Красное Пятно - атмосферную бурю, которая существует там уже на протяжении многих веков.

Юпитер играет важную роль в Солнечной системе, влияя на траектории и динамику других объектов, таких как астероиды и кометы, и он является объектом интенсивных научных исследований благодаря миссиям, таким как миссия "Юнона" (Juno) NASA.

Какая самая маленькая планета в солнечной системе

Самой маленькой планетой в Солнечной системе является Меркурий. Меркурий - планета, которая находится ближе всего к Солнцу. У нее небольшой диаметр и масса по сравнению с другими планетами, и она даже меньше внутреннего диаметра планеты-карлика по типу Плутону.

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Юпитер Плутон космос интересные новости
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