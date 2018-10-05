"Было бы желание": Тука назвал страну – следующую жертву Путина

Путин легко захватит Беларусь, считает Тука / Скриншот из видео

Следующей жертвой режима главы РФ Владимира Путина с наибольшей вероятностью станет Беларусь.

Такое мнение во время чата на "Главреде" высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Такой сценарий представляется совершенно вероятным. Специалистов такого направления в России хватает", – отметил он.

По его словам, уровень влияния российских спецслужб на территории Беларуси безграничен, он вообще ничем не ограничен: "Поэтому устроить некий "Дворцовый переворот" в Беларуси России будет легко – лишь бы было желание".

Все упирается лишь в то – насколько это на данный момент нужно самому Путина.

"Я лично пока не вижу в этом никакого смысла, потому что Александр Лукашенко хотя и пытается время от времени продемонстрировать свою позицию и независимость, но, как только в Кремле постучат пальцем по столу, позиция белорусского президента сразу же меняется. Поэтому я не думаю, что это актуально в принципе", – резюмировал Тука.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, как Запад душит Россию. При этом западные страны использовали санкционный механизм всего на 10-15%, считает он.