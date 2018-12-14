"Есть два сценария": Медведев откровенно высказался о "присоединении" Беларуси к России

14 декабря 2018, 12:49

Откровенное заявление Медведева хороо укладывается в канву недавних споров между Москвой и Минской о ценах на газ.

Медведев
Дмитрий Медведев / Reuters

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недвусмысленно заявил о варианте присоединения Беларуси к РФ – в ходе "более тесной интеграции".

В Бресте во время Совета министров "Союзного государства" российский премьер рассказал о том, что у белорусских властей есть два дальнейших сценария. "Один - консервативный, при сохранении контуров того Союзного государства, которое было создано, без повышения уровня интеграции до тех пределов, подчеркиваю, которые установлены в договоре от 8 декабря 1999 года, без формирования всех институтов, которые заложены в этот договор. И второй – с более тесным уровнем интеграции. Хочу особо подчеркнуть − Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счётной палаты. В том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года", — обрисовал перспективы Медведев.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко устроил спор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за цены на газ для своей страны.

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Россия Беларусь аннексия присоединение Дмитрий Медведев
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