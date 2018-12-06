Лукашенко извинился перед Путиным и назвал его "хозяином"

Президент Беларуси Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему пришлось извиниться перед президентом РФ Владимиром Путиным за публичный спор о цене на газ для Минска.

Об этом он сообщил в комментарии российской ВГТРК.

"Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, ну вам лучше не слышать этого", - сказал Лукашенко.

Ранее сегодня президент Путин на саммите Евразийского экономического союза обсудил с Лукашенко цены на газ.

Лукашенко заметил, что для белорусских потребителей газ стоит $130 за 1 тыс. куб. м, в то время как для россиян в соседней Смоленской области - $70. "Простой вопрос - как конкурировать в этой ситуации?" - спросил он.

В ответ на это Путин сказал, что, если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130.