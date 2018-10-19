В Украине цены на газ для населения поднимут с 1 ноября

В Украине поднимают цены на газ / brd24.com

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что с 1 ноября 2018 года в Украине цены на газ для населения вырастут на 23,5%.

Об этом Гройсман сообщил в пятницу вечером, во время заседания Кабинета министров, по вопросу превышения цен на газ для населения.

"Мы начинали переговоры (с МВФ, - ред.) с того, чтобы выровнять цены на 60%. Повысить от действующей цены на 60%, но в результате наших переговоров и компромиссов нашли другой подход. Цены с 1 ноября вырастут только на 23,5%, не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров", - сказал Гройсман.

"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а с бюджета направлено на потребности украинских граждан и украинского государства. Я думаю, что это справедливо – вместо чрезмерных зарплат и премий, все это должно быть в государственной казне. Это принципиальный вопрос", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее Кабмин продлил действие Положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.