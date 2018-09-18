В "Нафтогазе" назвали сроки повышения цен на газ

Андрей Коболев / УНИАН

В Украине до 2020 года постепенно будут повышаться цены на газ до уровня импортного паритета, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

По его словам, это стало предметом договоренностей правительства Украины на переговорах с Международным валютным фондом.

"Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло. Темпы сейчас обсуждаются", - подчеркнул Коболев на форуме Европейской бизнес ассоциации в Киеве во вторник, сообщает "Интерфакс".

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Вместе с тем Коболев выразил сомнение в суммах повышения цены на первом этапе (23,5-25%) озвученных ранее рядом СМИ.

Ранее глава Минэнергетики Насалик подтвердил повышение цен на газ для населения.

Как известно, 29 августа Кабмин продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины". Тем самым отсрочив повышение цен на газ на весь сентябрь.