Глава Минэнергетики Насалик подтвердил повышение цен на газ для населения

Насалик напомнил, что повышение цен на газ - одно из условий МВФ / УНИАН

Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время общения с журналистами подтвердил информацию о том, что в ближайшее время будут повышены тарифы на газ для населения, передает "УНИАН".

Насалик напомнил, что повышение цен на газ является одним из требований Международного валютного фонда и способствует конструктивности переговоров; при этом министр не уточнил окончательную цену на газ по итогам повышения, отметив, что он не является участником переговорного процесса и решения доводятся до него постфактум.

Читайте также"Надо бы на 40%": насколько на самом деле поднимут цены на газ для населения в Украине"Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Поэтому, будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на Министерство финансов", - объяснил Насалик.

Подробнее о всех нюансах и особенностях повышения цен на газ читайте в материале ""Максимальное повышение от Гройсмана": СМИ выяснили подробности договоренностей с МВФ по ценам на газ".