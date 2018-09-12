"Максимальное повышение от Гройсмана": СМИ выяснили подробности договоренностей с МВФ по ценам на газ

12 сентября 2018, 11:17

Вместо нынешних 7 тыс. грн за 1000 куб. м украинцам придется платить за газ уже 8,6 тыс. грн.

Газ монеты
СМИ выяснили подробности договоренностей с МВФ по ценам на газ / 112.ua

Стало известно, что Украина и МВФ перезапускают новую программу для Киева – Stand-by. Она не просто заменит действующую EFF, но и по сути позволит отменить прежние договоренности. При этом программа запустит новый алгоритм постепенного повышения цены на газ для украинцев "с чистого листа".

Вслед за Униан еще одно украинское информагентство Украинские новости, ссылаясь на собственные источники, подтвердило цифру запланированного повышения: с 1 октября этого года цены на газ для населения в Украине собрались поднять на 23,5%. То есть вместо нынешних 7 тыс. грн за 1000 куб. м украинцам придется платить за газ уже 8,6 тыс. грн.

"Этот максимальное повышение, на которое готово было пойти правительство Владимира Гройсмана, притом что МВФ соглашался на нижнюю планку в 30%", – пишет издание.

В то же время агентству не удалось уточнить, как цена на газ будет повышаться в 2019 году.

Стоит отметить, что 27 апреля 2016 года, в день голосования за повышение цен на газ для населения Украины сразу на 100%, премьер-министр Владимир Гройсман заявлял:

"Убежден в том, что мы в этом вопросе сегодня поставим точку, и это будет последнее изменение цены на газ в жизни нашего государства".

И уже в этом году Гройсман также сначала заверял, что в текущем отопительном сезоне цены на газ расти не будут. Затем он добавил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения. Позже президент Петр Порошенко заявил, что в Украине готовы пересмотреть стоимость газа в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

Как сообщалось, в результате увеличения госдолга Украины каждый житель страны "попал" на 1,8 тысячи долларов США. Министр финансов Александр Шлапак отметил, что на данный момент около 10% бюджета государства идет на обслуживание госдолга, выплату процентов.

Как менялись цены на газ для населения Украины

После отказа от российского газа летом 2016 года власти Украины подняли тарифы на газ, тепло и горячую воду в 2 раза, холодная вода для населения подорожала на 30%, а расценки на электроэнергию выросли на 26%.

При этом эксперт уже объяснял, почему цены на газ и тепло в Украине вызывают сомнение. Монополисты бессовестно используют переходный период в реформировании энергетики в свою пользу, говорит Михаил Гончар.

Новыми ценами на газ пугали украинцев и в этом году. Сначала сообщили, что газ для украинцев с 1 апреля 2018 года может стоить на 62% больше. Это должно было произойти, так как условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не были изменены.

Поясним: повысить тарифы на газ для населения – одно из условий получения очередного транша от МВФ. Все дело в том, что, согласно постановлению Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, цена голубого топлива рассчитывается на базе импортного паритета. То есть это должна быть средняя цена импортного газа за определенный период.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10% – а подорожание иностранного газа было выше этого показателя, – то цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Обнародовать показатель газового паритета украинское правительство должно было еще 1 июля 2017 года. Вместо этого Кабмин 26 сентября 2017 года своем протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок. И до публикации решения цена останется на текущем уровне – 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

Напомним, 29 августа Кабмин продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины". Тем самым отсрочив повышение цен на газ на весь сентябрь. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина МВФ цены на газ повышение цены на газ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:33
Командира ВСУ наказали за жалобу на "убитую" военную технику в Facebook
12:26
"Два клоуна": Лорак и Киркоров удивили странным танцем на российском фестивале Видео
12:14
В "ДНР" назначили нового переговорщика в по Донбассу в Минске
12:09
На эфэсбэшника Гундяева надвигается катастрофа - Рабинович
11:55
Обнаженная верхом на коне: в Сеть слили голые фото Кендалл Дженнер Фото
11:54
"Дебилизация и маразм в расцвете". В Сети возмутились милитаристскому детскому шабашу в Крыму Фото
11:43
Путин об "отравителях" Скрипалей: "Мы их нашли – но пусть они сами куда-нибудь придут" Видео
11:38
Даешь больше ада: Крым и Донбасс вернутся только при одном условии мнение
11:22
Киев отозвал своего постпреда при СНГ
11:21
В Торонто Фонд Янковского и Госкино провели деловой завтрак на кинофестивале TIFF 2018 новости компании
11:17
"Максимальное повышение от Гройсмана": СМИ выяснили подробности договоренностей с МВФ по ценам на газ
11:16
Джамала выпустила долгожданный клип на песню "Крила" Видео
11:06
"Крымский Чернобыль": в сети опубликовали пугающие фото местности вокруг завода "Титан" Фото Видео
10:42
Новоиспеченная мама Светлана Тарабарова показала первое фото из роддома
10:16
"Замолчи, бл*дь!": замминистра жестко осадил Червоненко в прямом эфире Видео
10:14
Доллар и евро символично обвалились Видео
09:47
В Кабмине назвали приоритетные законопроекты
09:33
"Общак прятать надо лучше": Кремль вывалил компромат на патриарха Кирилла Видео
09:26
КПВВ на Донбассе перешли на осенний график работы
08:52
Китайские операторы засветили новый iPhone-2018 еще до презентации: в чем фишка гаджета Фото
08:48
Стрельба по детям в Николаеве: родители внезапно отказались от претензий к нападавшему
08:16
Может ли Украина отказаться от Минских соглашений? мнение
07:51
В Раде задумались о задержании российских судов с помощью НАТО
07:33
Украина перебросила войска к Азовскому морю
07:14
США введут новые санкции за вмешательство в выборы - Reuters
06:54
Путину уже плевать на Крым мнение
06:36
От Мариуполя до Одессы: в Atlantic Council смоделировали атаку России в Азовском море
06:14
"Взрываются, скандалят, обижают". Мужчины под какими знаками Зодиака самые грубые
05:43
"Стремная *опа". Ксения Собчак поделилась архивным сексуальным фото для глянца
05:08
Ученые пояснили, почему женщинам труднее похудеть, чем мужчинам
04:29
В США трехлетний ребенок "спалил" копам мамины запасы конопли
04:01
Нардеп объяснил, почему войска Путина не дошли до Киева в 2014-м
03:20
Выстрел в голову из пистолета: в Крыму устроили милитаристскую акцию с участием детей Фото
02:39
В Австралии нашли золотые самородки, а в Италии – золотые монеты: во сколько оценили находки Фото Видео
01:54
Фотограф запечатлел постояльцев мотеля голыми и полуобнаженными: опубликованы снимки Фото
01:25
"Лугандония вместо Новороссии": политолог рассказал, как РФ хочет уничтожить Украину
00:54
Малайзия жалуется на проблемы с российскими Су-30МКМ
00:30
Блогер и ветеран АТО Валерий Ананьев прокомментировал своей задержание
11 сентября, вторник
23:59
Скоро, очень скоро: у Белью сделали заявление о сроках боя с украинцем Усиком.
23:30
Одессит, избивший семерых женщин, вышел из СИЗО на свободу
22:59
СБУ проверит деятельность телеведущего "112 Украина" Жарких - Луценко
22:53
В Раде придумали, как с помощью НАТО "симметрично ответить" на действия России в Азовском море
22:36
Стало известно, скольких "зеленых человечков" из "Самообороны Крыма" "вычислили" украинские правоохранители
22:29
Бывший "советник" главаря "ДНР" признался в массовых расстрелах граждан Видео
22:04
Кузина Сенцова рассказала о деталях его творческого завещания
22:00
Супермодели и "ангелы" Victoria's Secret снялись обнаженными для альбома: опубликованы фото Фото
21:56
Озвучено количество участников боевых действий в Украине
21:33
Стало известно, кто стоит за разработкой закона о блокировке сайтов - СМИ
21:32
"Между прочим, все мы дроч*м". Пол Маккартни рассказал о юношеском онанизме с Джоном Ленноном
20:59
В США порнозвезда "светанула" прелести в пеньюаре и побаловалась с подругой: горячие фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять