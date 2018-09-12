"Максимальное повышение от Гройсмана": СМИ выяснили подробности договоренностей с МВФ по ценам на газ

СМИ выяснили подробности договоренностей с МВФ по ценам на газ / 112.ua

Стало известно, что Украина и МВФ перезапускают новую программу для Киева – Stand-by. Она не просто заменит действующую EFF, но и по сути позволит отменить прежние договоренности. При этом программа запустит новый алгоритм постепенного повышения цены на газ для украинцев "с чистого листа".

Вслед за Униан еще одно украинское информагентство Украинские новости, ссылаясь на собственные источники, подтвердило цифру запланированного повышения: с 1 октября этого года цены на газ для населения в Украине собрались поднять на 23,5%. То есть вместо нынешних 7 тыс. грн за 1000 куб. м украинцам придется платить за газ уже 8,6 тыс. грн.

"Этот максимальное повышение, на которое готово было пойти правительство Владимира Гройсмана, притом что МВФ соглашался на нижнюю планку в 30%", – пишет издание.

В то же время агентству не удалось уточнить, как цена на газ будет повышаться в 2019 году.

Стоит отметить, что 27 апреля 2016 года, в день голосования за повышение цен на газ для населения Украины сразу на 100%, премьер-министр Владимир Гройсман заявлял:

"Убежден в том, что мы в этом вопросе сегодня поставим точку, и это будет последнее изменение цены на газ в жизни нашего государства".

И уже в этом году Гройсман также сначала заверял, что в текущем отопительном сезоне цены на газ расти не будут. Затем он добавил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения. Позже президент Петр Порошенко заявил, что в Украине готовы пересмотреть стоимость газа в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

Как сообщалось, в результате увеличения госдолга Украины каждый житель страны "попал" на 1,8 тысячи долларов США. Министр финансов Александр Шлапак отметил, что на данный момент около 10% бюджета государства идет на обслуживание госдолга, выплату процентов.

Как менялись цены на газ для населения Украины

После отказа от российского газа летом 2016 года власти Украины подняли тарифы на газ, тепло и горячую воду в 2 раза, холодная вода для населения подорожала на 30%, а расценки на электроэнергию выросли на 26%.

При этом эксперт уже объяснял, почему цены на газ и тепло в Украине вызывают сомнение. Монополисты бессовестно используют переходный период в реформировании энергетики в свою пользу, говорит Михаил Гончар.

Новыми ценами на газ пугали украинцев и в этом году. Сначала сообщили, что газ для украинцев с 1 апреля 2018 года может стоить на 62% больше. Это должно было произойти, так как условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не были изменены.

Поясним: повысить тарифы на газ для населения – одно из условий получения очередного транша от МВФ. Все дело в том, что, согласно постановлению Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, цена голубого топлива рассчитывается на базе импортного паритета. То есть это должна быть средняя цена импортного газа за определенный период.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10% – а подорожание иностранного газа было выше этого показателя, – то цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Обнародовать показатель газового паритета украинское правительство должно было еще 1 июля 2017 года. Вместо этого Кабмин 26 сентября 2017 года своем протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок. И до публикации решения цена останется на текущем уровне – 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

Напомним, 29 августа Кабмин продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины". Тем самым отсрочив повышение цен на газ на весь сентябрь.