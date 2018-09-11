"Надо бы на 40%": насколько на самом деле поднимут цены на газ для населения в Украине

Повышения цен на газ для населения не избежать – эксперт / Факти - ICTV

МВФ продолжает настаивать на выравнивании цены газа для населения и промышленности.

Это означает, что газ для людей с 1 октября 2018 может подорожать: одни говорят, что на 40%, другие – что и вовсе на все 60%. Эксперт "Центра Разумкова" в энергетической сфере Сергей Дяченко называет цифру в 23%, отмечая, что это – компромиссный вариант.

"Околоправительственные источники также называют эту цифру (23% – изд.). Это было бы неплохо, это не худший вариант из возможных… Это компромиссная цифра", – цитирует Дяченко Униан.

Таким образом, вместо нынешних 7 тыс. грн за 1000 куб. м украинцам придется платить за газ уже 8,6 тыс. грн.

Читайте такжеВ НБУ прозрачно намекнули на повышение цен на газ для населения уже в этом годуПричем Дяченко подчеркивает, что повышение цен – вопрос решенный: "Разговоры об этом ведутся уже давно. Было очевидно, что этого (повышения цен на газ для населения) не избежать".

В пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности в свою очередь оперативно прокомментировать эту информацию отказались. Там предложили отправить официальный запрос касательно повышения цен на газ на 23%.

Напомним, в Украине существенно сократили число тех, кто пользовался субсидиями, при этом из-за новаций помощи государства лишился каждый 5-6 получатель. Причем в 2018 году украинцам уже выдали в два раза меньше субсидий, нежели в прошлом.

Как менялись цены на газ для населения Украины

После отказа от российского газа летом 2016 года власти Украины подняли тарифы на газ, тепло и горячую воду в 2 раза, холодная вода для населения подорожала на 30%, а расценки на электроэнергию выросли на 26%.

При этом эксперт уже объяснял, почему цены на газ и тепло в Украине вызывают сомнение. Монополисты бессовестно используют переходный период в реформировании энергетики в свою пользу, говорит Михаил Гончар.

Новыми ценами на газ пугали украинцев и в этом году. Сначала сообщили, что газ для украинцев с 1 апреля 2018 года может стоить на 62% больше. Это должно было произойти, так как условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не были изменены.

Читайте также"Нафтогаз" попросил продать половину ГТС Украины за границуПоясним: повысить тарифы на газ для населения – одно из условий получения очередного транша от МВФ. Все дело в том, что, согласно постановлению Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, цена голубого топлива рассчитывается на базе импортного паритета. То есть это должна быть средняя цена импортного газа за определенный период.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10% – а подорожание иностранного газа было выше этого показателя, – то цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Обнародовать показатель газового паритета украинское правительство должно было еще 1 июля 2017 года. Вместо этого Кабмин 26 сентября 2017 года своем протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок. И до публикации решения цена останется на текущем уровне – 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

Однако сначала премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ расти не будут. Затем он добавил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения. Позже президент Петр Порошенко заявил, что в Украине готовы пересмотреть стоимость газа в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

В итоге решение о повышении цен на газ так и не было принято.

Напомним, 29 августа Кабмин продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины". Тем самым отсрочив повышение цен на газ на весь сентябрь.