"Отсекли" лишних: эксперт рассказал, почему в Украине урезают субсидии

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В Украине существенно сократили число тех, кто пользовался субсидиями, при этом из-за новаций помощи государства лишился каждый 5-6 получатель.

По словам эксперта по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента Андрея Никончука, нововведения привели к уменьшению объемов выплат субсидий.

"Имущественные цензы отсекли большое количество людей, которые получали субсидии до этого. Отсекли именно тех, у кого большая площадь жилья. А раз большая площадь, соответственно и на порядок больше была сумма государственной помощи. Убрав этих людей, суммы субсидий еще уменьшились", – утверждает он.

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Как отмечает "Сегодня", в 2018 году украинцам уже выдали в два раза меньше субсидий, нежели в прошлом. Так, в период с января по июль 2018 г. выплаты получило около 2,6 млн украинских семей, что на 50% меньше, чем было за аналогичный период в 2017 г. К тому же, если в прошлом году средний размер субсидии составлял 300 грн, то сейчас он уменьшился до 200 грн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине стартовал процесс монетизации субсидий на газ и электроэнергию.