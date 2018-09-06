В Украине начали монетизировать субсидии на газ и свет: условия получения

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В Украине стартовал процесс монетизации субсидий на газ и электроэнергию.

Соответствующее сообщение было опубликовано в социальной сети Facebook на странице главы Кабмина Владимира Гройсмана.

"В среднем каждый гражданин, который сэкономил газ зимой, получит около 700 гривен. Выплаты начали уже получать жители Киевской и Хмельницкой областей", − отметил он.

Украинский премьер также уточнил, что заявления на монетизацию газовых субсидий написали около 1,127 миллиона украинцев. Еще около 21 тысячи человек подали заявки на монетизацию сэкономленной электроэнергии, которая использовалась для отопления помещения.

По словам чиновников, власти выплачивают деньги тем украинцам, которые сэкономили эквивалент 150 киловатт электроэнергии (если этот ресурс использовался для отопления), или 100 кубометров газа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине снова изменятся правила начисления субсидий.