Правительство сократило размер субсидии почти вдвое

Министерство социальной политики Украины сократило размер субсидии для украинцев на 40 процентов.

По данным Госстата, в июне размер субсидии в среднем составил 100,7 грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В июне субсидии для компенсации затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1 609,2 млн домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии уменьшился на 38,9 процента и составил 100,7 гривен по сравнению с июнем прошлого года", - подсчитале в Госстате.

Отмечается, что за первое полугодие 2018-го домохозяйствам назначено субсидий на 667,3 млн грн, а за такой же период в 2017-м - 2 млрд 740,3 млн грн.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики намерено переписать правила начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

По словам вице-премьера Павла Розенко, с 1 мая заработала новая программа отбора субсидиантов, но к ней за последние пару месяцев "возникло немало вопросов".

"Это только начало процесса, но по нему уже видно, что наши опасения по новой программе оправдываются. К сожалению, есть очень много несогласованностей в новой программе субсидий. Поэтому я вчера на заседании парламентского комитета дал поручение Министерству социальной политики буквально в двухнедельный срок проанализировать жалобы и обращения, в первую очередь - управлений соцзащиты, чтобы тех проблем, которые они сейчас испытывают, не было, и внести изменения в программу назначения субсидий", - заявил Розенко.