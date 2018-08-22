В Кабмине сделали противоречивое заявление об отмене субсидий потребителям без счетчиков

В Кабмине опровергли информацию об отмене субсидий потребителям без счетчиков / Факти - ICTV

Сегодня утром СМИ обнародовали фотокопию решения Кабмина об отмене субсидий потребителям, которые не имеют счетчиков газа. Однако к обеду в правительстве "передумали".

Как пишет Экономическая правда со ссылкой на свои источники в КМУ, парламентарии решения по субсидиям таки не приняли. "На заседании в среду данное решение не принималось. Этот вопрос с рассмотрения был снят", – рассказал собеседник издания.

В то же время Кабмин на заседании 22 августа принял решение запустить в Украине государственный реестр субсидий.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в тестовом виде реестр работал еще с 1 июля. И уже позволил "выловить" более 20 000 граждан, которые получали двойную субсидию.

Рева заверил, что государственный реестр сведет на "нет" возможность получения двойных субсидий, так как "система сразу выбрасывает двойников, и мы реально видим, кто пытается получить больше, чем ему положено".

Ранее в Кабмине рассказали о цене на газ и о субсидиях для населения. Свою позицию озвучил вице-премьер Павел Розенко.