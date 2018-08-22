"Конец субсидий". Кабмин решил отменить выплаты потребителям газа без счетчиков

Иллюстративное фото / 112.ua

В среду, 22 августа, во время заседания члены украинского Кабмина отменил выплату субсидий потребителям, которые не имеют счетчиков газа.

Фотокопию соответствующего решения опубликовал портал "РБК-Украина". Ранее в Украине предоставляются субсидии населению в пределах социальных нормативов пользования жилищно--коммунальных услугами, в том числе и природным газом.

Нормативы потребления были установлены постановлением Кабмина от 6 августа 2014-го № 409, но при этом на сегодняшний день у украинцев фактически отсутствуют стимулы устанавливать счетчики природного газа.

Именно для того, чтобы стимулировать население страны к установке счетчиков Кабмин с 1 октября принял решение об отмене льгот и субсидий на оплату услуг по поставке и распределению природного газа. Оно будет распространяться на потребителей, не установивших счетчики за счет государственного/местного бюджетов либо собственных средств операторов газораспределительных систем.

/ "РБК-Украина"

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кабмине рассказали о цене на газ и о субсидиях для населения.