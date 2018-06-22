"Украине не будет выгоды". В Кабмине рассказали о цене на газ и о субсидиях для населения

Павел Розенко, заместитель главы украинского Кабмина Владимира Гройсмана, выразил уверенность в том, что нецелесообразно увеличивать цену на газ для населения, поскольку сейчас в Украине уже установился "разумный баланс" между ней и системой государственных субсидий.

"Я, как человек, который, в том числе, занимается вопросами социальной политики, считаю, что очередное повышение цены на газ очень негативно повлияет на социальное положение украинцев. Безусловно, в том числе, это приведет к росту расходов государственного бюджета Украины, ведь тогда на систему субсидий надо закладывать значительно больше", − цитирует вице-премьера телеканал "112 Украина".

Кроме того, Розенко считает, что украинское государство не получить никаких выгод и дивидендов от повышения цен на газ для бытовых потребителей.

"Украина в принципе ничего не выиграет от этого, уровень жизни украинцев не будет улучшаться, а будет ухудшаться и дополнительные средства из государственного бюджета. На мой взгляд, сейчас разумный баланс нынешней цены на газ и той системы субсидий, которая сейчас есть в Украине",– сказал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ужесточили правила предоставления субсидий.