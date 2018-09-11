СМИ узнали о запуске новой программы сотрудничества Украины и МВФ

11 сентября 2018, 18:11

Программа будет рассчитана на 1,5 года, а объем кредитных средств по ней составит $4-5 млрд.

МВФ, Украина
РИА Новости

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают возможность запуска новой программы кредитования Фондом Киева - Stand-by, которая должна заменить действующую EFF.

Как сообщили "Украинские новости", предполагается, что новая программа позволит не допустить резкого подорожания газа для населения - с октября его цена может вырасти на 23,5 процента.

По информации агентства, запуск Stand-by запланирован на апрель 2019 года (срок завершения действующей с 2015 года программы расширенного финансирования EFF).

Программа будет рассчитана на 1,5 года, а объем кредитных средств по ней составит $4-5 млрд.

Отмечается также, что в новом меморандуме будет актуализирован вопрос о введении рынка земли.

Ранее сообщалось, что в августе этого года Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 456,7 млн спецправа заимствования (СПЗ), что составляет около $606,8 млн.

В рамках сотрудничества МВФ с Украиной в 2015 году было одобрено выделение Киеву $17,5 млрд. Средства, рассчитанные на четыре года, должны были перечисляться Украине на условиях проведения ряда структурных реформ, принятия антикоррупционного законодательства и сокращения ряда социальных льгот.

В числе требований к Украине, в частности, содержится также повышение стоимости газа для населения на 35 процентов.

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Украина МВФ
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