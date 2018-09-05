Названа выплаченная Украиной МВФ сумма

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В августе этого года Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 456,7 млн спецправа заимствования (СПЗ), что составляет около $606,8 млн.

Об этом cообщили "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Отмечается, что в начале августа Фонду было выплачено $360 млн на погашение тела кредита и $86,8 млн выплат по процентам.

31 августа был проведен платеж на сумму 114,3 млн СПЗ (около $160 млн). Следующий платеж 51,049 запланирован на начало ноября.

Специальные права заимствования (Special Drawing Rights) - это условная расчетная единица МВФ, используемая при расчетах между странами и для предоставления кредитов. Не является ни валютой, ни долговым обязательством. Имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах.

В рамках сотрудничества МВФ с Украиной в 2015 году было одобрено выделение Киеву $17,5 млрд. Средства, рассчитанные на четыре года, должны были перечисляться Украине на условиях проведения ряда структурных реформ, принятия антикоррупционного законодательства и сокращения ряда социальных льгот.

В числе требований к Украине, в частности, содержится также повышение стоимости газа для населения на 35 процентов.

Накануне управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман высказал мнение, что если Украина не возобновит программу сотрудничества с МВФ, вероятность дефолта в стране приблизится к 100 процентам.