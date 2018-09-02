На крючке МВФ: эксперт рассказал, когда Украина может приблизиться к дефолту

Украина на крючке МВФ, считает Эрик Найман / "РБК-Украина"

В Украине вероятность дефолта приблизится к 100% в случае, если не будет возобновлена программа сотрудничества с МВФ, заявил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман.

"МВФ даст деньги Украине только в двух случаях. 1. Если возобновятся реальные системные реформы. 2. Если Украине будет грозить банкротство. Первое не хотят делать украинские власти, второе пока нам не грозит. Поэтому МВФ не спешит помогать Украине. И это может продолжаться до выборов", - подчеркнул он во время чата в "Главреде".

Эксперт отметил, что проблема сотрудничества с МВФ - это проблема самих стран, а не факта сотрудничества.

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"Если страна не реформируется, то она будет продолжать оставаться на крючке МВФ. Поэтому не нужно обвинять МВФ в бедах Украины, а стоит посмотреть Украине на саму себя", - сказал он.

Экономист считает, что украинские элиты потеряли чувство самосохранения и ведут страну к дефолту и банкротству.

"И вопрос не столько кредитов МВФ, а отсутствия значимого прогресса в институциональных реформах. Элита продолжает цепляться за власть, ставит сиюминутный корыстный интерес на первое место и не желает проводить реальные реформы", - добавил Найман.

Напомним, ранее Найман заявил, что волна мирового кризиса, который провоцирует дефицит долларов, дойдет до Украины.