"Волна мирового кризиса": эксперт посоветовал украинцам беречь кэш

1 сентября 2018, 21:20

Доктор экономических наук отметил, что уже начали "сыпаться" крупные развивающиеся страны.

Эксперт сообщил, что Украине грозит волна мирового экономического кризиса, поэтому нужно беречь кэш
Украине грозит волна мирового экономического кризиса, поэтому нужно беречь кэш, отметил эксперт / Reuters

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман считает, что волна мирового кризиса, который провоцирует дефицит долларов, дойдет до Украины, поэтому нужно беречь кэш (наличные деньги).

Ситуация в мировой экономике напоминает ту, которая сложилась в 1997-1998 годах, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"… тогда кризис начался в юго-восточной Азии, через низкие цены на нефть перекинулся на Россию и отсюда прилетел в Украину, а уже в 2000 году начался кризис в США", — отметил он.

Собеседник подчеркнул, что "сейчас начали сыпаться крупные развивающиеся страны: Турция, Аргентина, Индия, Бразилия, ЮАР, Пакистан". "Рынок с опаской наблюдает за ситуацией в Китае. И все это сопровождается возвратом долларов из развивающихся стран в метрополию США", — добавил Найман.Читайте такжеЭксперт посоветовал украинцам, в какой валюте хранить сбережения

"Именно дефицит долларов и провоцирует этот кризис также, как это было в 1997-98 годах. Когда эта волна кризиса дойдет до Украины — лишь вопрос времени. К сожалению, это совпадет с политической турбулентностью из-за президентских и парламентских выборов (запланированы в 2019 году — Ред.), поэтому берегите кэш", — подчеркнул эксперт.

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что осенью 2018 года после начала глобальных экономических войн может разразиться новый экономический кризис. По его словам, даже США могут пострадать.

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Украина Доллар Эрик Найман мировой кризис
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