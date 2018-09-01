Эрик Найман: Украинские элиты ведут Украину, как "Титаник", к дефолту

Эрик Найман / Главред

На сайте "Главред" состоялся чат с управляющим партнером инвестиционной компании Capital Times, доктором экономических наук Эриком Найманом. Общаясь с читателями, она рассказал, что будет происходить с украинской национальной валютой до конца года и перед выборами, какой курс гривны по отношению к доллару нас ждет при самом пессимистичном прогнозе, насколько Украина близка к дефолту, сможет ли наша страна прожить без кредитов МВФ, почему называть санкции США против России, введенные из-за отравления Скрипалей, "адскими" – это преувеличение, что является более действенным способом давления на Россию, способным привести ее к развалу, нежели санкции, кто должен отстраивать Донбасс, а также как украинская власть решает "проблему" большого количества пенсионеров.

Представляем стенограмму чата с Эриком Найманом.

Виталик: У меня два вопроса: 1) какое будущее ждет доллар и евро? 2) что сейчас происходит на рынке недвижимости, стоит ли туда инвестировать деньги?

Эрик Найман: 1) В этом году, скорее всего, доллар буде валютой номер один. В следующем году евро будет себя чувствовать лучше доллара.

Читайте такжеТарас Загородний: Война истощает Украину быстрее, чем Россию, мы так долго не выдержим2) Если мы говорим о жилой недвижимости, то ее очень много строят, а потому как объект инвестиций или спекуляций жилая недвижимость не привлекательна. Но для личного потребления покупать можно. Если мы говорим о коммерческой недвижимости, то, если вам удается найти очень хороший объект под сдачу в аренду – можете инвестировать.

Полина: Эрик, доверяю вам как эксперту и специалисту. А потому очень хотелось бы услышать ваш прогноз относительно того, что будет происходить с гривной до конца года и накануне выборов? Нас ждет доллар по 40 или 60 гривен, как пугают некоторые эксперты?

Эрик Найман: До выборов постараются удержать курс не дороже 30-32 гривны за доллар. А вот после выборов очень высокая вероятность, что пружина развернется, и курс улетит на 60.

Крук В.: У меня вопрос по гривне. Какой реальный курс относительно к доллару должен был бы быть, если би власть намеренно ее не девальвировала? Ваши прогнозы на 2019-й, сколько гривен надо будет отдать за один доллар?

Эрик Найман: Проблема гривны – это проблема слабости украинской экономики, которая, в свою очередь, является отражением слабости политических институтов. Поэтому, если хотите иметь сильную гривну, сначала измените политические институты. Экономика – вторична.

Прогнозы на следующий год: в лучшем случае – 30-32 гривны за доллар. Например, если возобновляем сотрудничество с МВФ, и выборы проходят успешно во всех смыслах этого слова, то есть запустят механизм плюралистической демократии. Ну, а в худшем случае будет 60 гривен за доллар.

Эрик Найман / Главред

Петро Демиденко: Таке питання: чи існують об’єктивні підстави для девальвації гривні, курсових коливань, чи нашу національну валюту уряд знецінює штучно? Якщо останнє, то для чого це робиться, кому це потрібно і вигідно?

Эрик Найман: Снижение курса гривны является объективной необходимостью для улучшения позиций экспортеров и увеличения поступлений в госбюджет, а также отражает институциональную слабость Украины. В начале года Нацбанк искусственно укрепил гривну, за что сейчас мы все будем расплачиваться ускорением инфляции и девальвации.

Петро Демиденко: Як відомо, 2 вересня буде, так би мовити, день народження гривні як національної валюти незалежної України, саме в цей день вона в 96-му була введена в обіг і відтоді поступово падає-падає-падає.... У зв’язку з цією датою виникло запитання: чи зможе колись гривня стати стабільною та міцною, припинити пробивати одне дно за іншим, чи це щось з розряду фантастики, і вона приречена знецінюватися?

Эрик Найман: Гривна – это не валюта сбережений, а расчетная единица. И пока такой статус сохранится, она обречена дешеветь.

Читайте такжеЛеонід Кравчук: Путін "надувається" все більше, вождь з нього так і пре, тому Україна - це лише початокВіктор Романович: В чому ви рекомендуєте зберігати заощадження простим українцям? Долар або євро? Нерухомість? Біткоїн? Сховати під матрац?

Эрик Найман: Сегодня сбережения нужно держать в долларах. Каждому украинцу сейчас разрешено вывезти за рубеж до 50 тысячи долларов в год. Поэтому я рекомендую открывать счета у американских брокеров и банков и переводить деньги туда.

Время инвестировать в Украину придет после выборов.

Lina K.: Україна фактично залишилась з пустою казною – на казначейському рахунку залишилось менше 2 мільярдів гривень, золотовалютні резерви схудли, як під час голодомору. Що це все означає на практиці для нас, простих українців? Чи варто чекати нових податків, росту цін і т.д.?

Эрик Найман: Да, действительно, государственный кошелек практически пуст. Это стало следствием грубых ошибок в управлении экономикой, как со стороны НБУ и правительства, так и отсутствия явного прогресса в системных реформах. А платить за все будут, конечно же, и простые украинцы, и бизнес. Вообще, гораздо опаснее для Украины именно последнее. Ведь когда не развивается бизнес, то нет ни новых рабочих мест, ни налогов. Поэтому, к сожалению, проблемы в госбюджете, в первую очередь, бьют именно по бизнесу, а не по простым людям, через ухудшение налогового и инвестиционного климата.

Эрик Найман / Главред

Edmon: Что сегодня больше всего отпугивает иностранных инвесторов от Украины? И, если говорить объективно, у власти нет возможности сделать страну более привлекательной или нет политической воли для этого?

Эрик Найман: Иностранных инвесторов от Украины отпугивает ужасный инвестиционный климат. Это и слабая судебная система, и отсутствие гарантии прав собственности, и нестабильные государственные финансы, и налоговая система, и произвол силовых структур. Элите не выгодны реформы, поэтому она делает все, чтобы их отсрочить.

Вероника: На днях стало известно, что Россия – самый крупный инвестор Украины. Как так получилось? Это плохо или хорошо?

Читайте такжеСергей Фурса: Крах России миру не нужен — никому не хочется видеть 20 халифатов с ядерной бомбойЭрик Найман: На самом деле это не так. Это техническая конвертация обязательств российских банков перед материнскими структурами в России в капитал этих же банков. То есть никаких новых денег из России в Украину не заходило. Игры статистики.

С другой стороны, конечно, эта статистика отражает ужасный инвестиционный климат в Украине, когда даже эти российские копейки выглядят слоном.

Lorrie: Как вы относитесь к идее введения налога на выведенный капитал? Какие в этой идее заложены рациональные и полезные зерна и, наоборот, какие риски?

Эрик Найман: Налог на выведенный капитал – это не более чем заплатка, которая более выгодна крупному бизнесу, чем мелким и средним предпринимателям. К налоговой реформе нужно подходить системно, а не латать Налоговый кодекс.

polit_ua: За вашими оцінками, наскільки зараз Україні загрожує дефолт? Що може запустити сценарій, який неминуче призведе до дефолту?

Эрик Найман: Если Украина в ближайшие полгода не возобновит сотрудничество с МВФ, то вероятность дефолта приближается к 100%. Впрочем, все это – еще не банкротство. Украина сейчас скорее напоминает Аргентину, а не Венесуэлу.

Эрик Найман / Главред

Томаззо: Эрик, как сейчас выглядят перспективы сотрудничества МВФ и Украины, страна получит очередной кредит осенью, и что ей для этого придется сделать?

Эрик Найман: МВФ даст деньги Украине только в двух случаях. Первый – если возобновятся реальные системные реформы. Второй – если Украине будет грозить банкротство. Первое не хотят делать украинские власти, второе пока нам не грозит. Поэтому МВФ не спешит помогать Украине. И это может продолжаться до выборов.

polit_ua: Чи бачите ви хоча б якісь спроби в діях української влади, спрямовані на те, щоб "зіскочити з голки" МВФ? Чи знає історія приклади країн, які, співпрацюючи з МВФ, досягнули процвітання?

Эрик Найман: Проблема сотрудничества с МВФ – это проблема самих стран, а не факта сотрудничества. Если страна не реформируется, то она будет продолжать оставаться на крючке МВФ. Поэтому не нужно обвинять МВФ в бедах Украины, а Украине стоит посмотреть на саму себя.

polit_ua: Еріку, от нещодавно колишній міністр фінансів Словаччини Іван Миклош заявив, що на Україну чекає провал і дефолт без співпраці з МВФ. Чи погоджуєтеся ви з оцінками Миклоша та інших, які наполягають на тому, що без кредитів Фонду Україні не уникнути економічного апокаліпсису?

Читайте такжеДмитрий Гордон: Украиной по-прежнему правит РоссияЭрик Найман: Да, я согласен с этим заявлением. К сожалению, украинские элиты потеряли чувство самосохранения и ведут Украину, как "Титаник", к дефолту, а, может быть, даже к банкротству. И вопрос не столько кредитов МВФ, а сколько отсутствия значимого прогресса в институциональных реформах. Элита продолжает цепляться за власть, ставит сиюминутный корыстный интерес на первое место и не желает проводить реальные реформы.

Wrangler: Ко Дню независимости прошла новость о том, что Минфин занял 725 млн долларов на международном рынке под высокий процент, разместив ценные бумаги – ноты. О чем все это говорит? Совсем плохи наши дела без денег МВФ?

Эрик Найман: Буквально сегодня вечером выйдет мое видео, посвященное этому вопросу на YouTube-канале Hugs.fund. А здесь кратко могу сказать, что такой невыгодный займ, конечно же говорит об очень больших проблемах госбюджета Украины, в том числе из-за остановки сотрудничества с МВФ.

Root: Подейкують, що Україна вже знаходиться під зовнішнім управлінням… Які ви бачите ознаки цього?

Эрик Найман: Прямого внешнего управления, конечно же, нет, но элементы внешнего контроля присутствуют. С подобным сталкиваются все слабые развивающиеся страны. Сказать, что сейчас Украине от такого внешнего контроля плохо, нельзя. Без этого украинские элиты быстро довели бы страну до банкротства.

Эрик Найман / Главред

Sidor: Эрик, на ваш взгляд, что является наибольшими ошибками нынешней украинской власти в экономической политике? Замечаете ли вы какие-либо опасные тенденции, которые закладываются сейчас и аукнутся нам в будущем, если ничего не изменить, и какие?

Эрик Найман: Основные ошибки в экономической политике лежат в области политических институтов, а не экономических. Я буду об этом подробно писать на своей странице в Фейсбук на следующей неделе. Вопрос объемный и обширный, это будет отдельная большая дискуссия.

alex63x: Что я, как простой гражданин Украины, должен сделать, чтобы устранить от власти олигархов?

Читайте такжеВалентин Бадрак: У Путина все готово к войне, но на этот раз фронтом станет другая территорияЭрик Найман: У вас нет правовых механизмов отстранить от власти олигархов. Но вы можете найти единомышленников, организоваться в группу влияния и через нее начать требовать системных реформ. Этот путь очень долгий, но без него Украина так и продолжит топтаться на месте и оставаться бедной страной.

Александр: Кто из претендентов на президентский пост в 2019 году (разумеется, кроме действующего президента Порошенко), выиграв выборы, не отыграет развитие страны назад? Считаете ли вы, что поддержка действующего президента на выборах в 2019 году – это не полная похвала его деятельности, а реальное понимание того факта, что все остальные претенденты или всухую проиграют триумвирату Тимошенко – Медведчук – Бойко (их победа – полный откат в 2013 год)? Даже Гриценко без сплоченной команды (которой, по сути, нет) и крепких политтехнологов ничего не сможет сделать! Каково Ваше мнение?

Эрик Найман: Риск реванша пророссийских сил действительно очень высокий. И сейчас я надеюсь только на реальную западную поддержку со стороны США и ЕС, которые не дадут пойти реформам вспять.

Эрик Найман / Главред

Александр: На ваш взгляд изменится ситуация в Украине, если президентом станет Тимошенко? Это зло для Украины или шаг вперед? Аналогично – по поводу ситуации, если победит Гриценко?

Эрик Найман: Победа Тимошенко – это, скорее, шаг назад. С Гриценко не все так очевидно, но шанс на шаг вперед гораздо выше.

Smilik: Аналітики повідомили, що начебто щонайменше 11 українських чиновників задекларували власні церкви, каплиці та інші релігійні споруди. Як можна ставитися до суспільства, в якому існує таке явище, як власна церква окремого державного службовця? Чи вважаєте ви таку практику нормальною – володіти будиночком, дорогими автомобілями, предметами розкоші і капличкою?

Эрик Найман: Если человек занимается бизнесом, то может владеть хоть самолетом, хоть церковью. Но когда чиновник владеет активами или имуществом, которое он явно не мог приобрести на свою зарплату или другие доходы, то это ненормально.

Вообще, возможность существования такого явления в Украине является яркой характеристикой институциональной слабости Украины.

Читайте такжеВіталій Портников: Росії набридло навіть імітувати участь у врегулюванні ситуації на ДонбасіKatarina: Каких социально-экономических "плюшек" можно ожидать украинцам в связи с приближением выборов? Есть ли у власти возможность и ресурсы, чтобы предложить подобные "покращення" накануне выборов, заработав тем самым себе приличных бонусов? Или дать народу что-то осязаемое государство уже не в состоянии, а потому будет кормить просто обещаниями "закончить войну за две недели" или добиться получения членства в НАТО или ЕС?

Эрик Найман: Если вы рассчитываете на гречку, то шанс получить свой килограмм у вас есть. Но вы должны понимать, что сначала у вас украли тонну этой гречки, а потом с барского плеча отдали килограмм.

Если вы надеетесь на какие-то социальные подачки из бюджета, то они тоже могут быть, но результатом их станет новая волна инфляции и девальвации.

Поэтому я бы не надеялся на государство, а действовал самостоятельно. Ну, и конечно же, требовал бы от современных элит Украины изменения политической системы на плюралистическую демократию.

Эрик Найман / Главред

Root: Наскільки Україні вдається знайти заміну російському ринку? В яких сумах вимірюються наші втрати від скорочення співпраці і торгівлі з Росією?

Эрик Найман: На самом деле никто точно не знает, сколько Украина теряет из-за проблем во внешней торговле с Россией. Но это точно не меньше нескольких миллиардов долларов в год. Однако здесь важно понимать, что проблемы в этой части начались еще в 2011 году, задолго до всех проблем, когда мы еще как бы "дружили". Тогда Россия вела необъявленную торговую войну против Украины. Это был как формальный, так и неформальный запрет на поставки продукции из Украины. После 2014 года Россия лишь усилила эти запреты.

MrGreen: Как себя сейчас чувствует российский бизнес в Украине? После 2014 года он начал сворачиваться или процветать?

Эрик Найман: Сворачивается и уходит.

Украинец: Эрик, как вы относитесь к идее прекращения железнодорожного сообщения с РФ? И стоит ли разрывать договор о дружбе?

Читайте такжеПолковник запаса Олег Жданов: Путин для Европы не опасен, пока есть "мальчик для битья" — УкраинаЭрик Найман: По первому вопросу – негативно.

По второму – это нужно было сделать еще в 2014 году.

Милов Станислав: У меня такой вопрос – рейтинг Путина после пенсионной реформы резко упал. Вряд ли смягчение реформы как-то серьезно повлияет на ситуацию. Может ли это стать для Путина роковым решением? Ну, не могут же россияне бесконечно терпеть? Неужели не будет протестов? Или они вообще не способны перечить царю?

Эрик Найман: Запас прочности у российской власти еще большой. И не нужно надеяться на скорую смену режима в России.

Россияне гораздо больше склонны терпеть плохое управление, поэтому только очень большие ошибки властей могут вывести людей на протесты. Но российские власти пока таких ошибок не допускают. Пример пенсионной реформы показывает, что россияне протестуют по-тихому и согласны терпеть дальше.

Эрик Найман / Главред

Mavrik: Наскільки обгрунтовано новий пакет санкцій США проти Росії називають "пекельним"?

Эрик Найман: Это большое преувеличение. Реально полноценный пакет новых санкций против России еще находится на стадии доработки, и пока там больше угроз, чем реальных действий.

Реально Россию может остановить только введение эмбарго на продажу энергоносителей и отключение от системы SWIFT. Но так как впереди запрет на продажу энергоносителей из Ирана, который вступит в силу в ноябре, то одновременный аналогичный пакет санкций против России приведет к резкому взлету цен на нефть (200 долларов за баррель, а то и выше), что обрушит мировую экономику. Хотя я не исключаю, что подобное развитие событий не только возможно, но и является целью определенных кругов.

Читайте такжеГригол Катамадзе: Путин не хочет возрождать Советский Союз — он хочет заново отстроить Российскую империюsemen_senia: В Украине ура-патриоты так ждут и так молятся о развале России. А что будет, если такая огромная "дура" начнет рушиться? Не зацепит ли она и соседей тоже, не погребет ли под своими обломками и часть того, что выгодно и интересно, в частности, Украине? Нужен ли глобальным игрокам крах РФ в действительности?

Эрик Найман: Действительно, и США, и страны Западной Европы опасаются неконтролируемого распада России, так как в руках новых региональных элит могут оказаться большие запасы как ядерного, так и химического оружия, которые Запад не сможет контролировать. Украине также этого стоит опасаться.

Inferno: Кожного разу чую від експертів, що ось ці санкції вже точно поховають путінський режим. Тепер це знову говорять про новий пакет санкцій. Розкажіть, чим насправді страшні нові санкції? Скільки ще чекати, щоб станцювати на "могилі" путінського режиму? Що насправді може стати останнім цвяхом в труну?

Эрик Найман: Пока нефть выше 40 долларов, путинский режим будет спокойно существовать. Вот если нефть подешевеет до 10-20 долларов, тогда могут повториться события времен распада СССР. То есть вопрос не санкций, а цен на нефть.

Эрик Найман / Главред

Olga-86: Скажите, Эрик, во сколько по вашему Путину обходится Крым и содержание квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР"?

Эрик Найман: По моим оценкам, в 2-3 миллиарда долларов в год. Для России это незначительная цифра.

Михайленко Л.: Хто, по-вашому, повинен буде відбудовувати Донбас? Чи зможе Порошенко, як обіцяв, домогтися стягнення з Росії відшкодування за всі втрати, яких зазнала Україна через анексію Криму і окупацію Донбасу? Як можна стягнути якісь компенсації з Росії, якщо толком і досі офіційно не визнано, що йде саме війна Росії проти України?

Эрик Найман: Донбасс должны восстанавливать жители Донбасса – кто породил проблему, тот и должен решать ее. Вы наверняка знаете, что каждый народ достоин своего правителя. Поэтому ситуация на Донбассе, который в свое время выбрал президентом Украины Януковича, к сожалению, является отражением народа этого региона Украины. Они ждут царя и того, что кто-то решит их проблемы. Но не царское это дело – решать проблемы холопов.

Читайте такжеКонстантин Боровой: В Минских соглашениях заложены "бомбы" для независимости УкраиныВ лучшем случае жители Донбасса имеют права потребовать от России возмещения нанесенного ею ущерба. А это миллиарды, если не десятки миллиардов долларов.

Но нужно понимать, что нет правового механизма получить такое возмещение. Поэтому основная тяжесть по восстановлению Донбасса ляжет на его жителей.

Судебные дела против России, которые инициировала Украина за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, будут тянуться много лет. И их еще нужно постараться довести до успешного конца. Поэтому не надейтесь быстро получить от России деньги. И не надейтесь, что Запад нам сильно в этом поможет. Крым и Донбасс – это, в первую очередь, проблема Украины и решать ее нужно нам.

danylo_kruk: За вашими оцінками, що призвело до програшів України в суперечках із Росією у СОТ? Як Києву вибудовувати далі стосунки з СОТ, враховуючи такі потужні впливи і лобі Росії в цій організації?

Эрик Найман: Сейчас явный кризис ВТО. Эта организация была призвана гарантировать легкость ведения международной торговли, но сейчас ВТО завалена десятками дел спорящих между собой стран. И, как оказалось, ВТО не имеет достаточных механизмов по их решению, поэтому миру нужно поставить вопрос о реформировании ВТО и внесении необходимых изменений в соответствующие нормативно-правовые документы.

Эрик Найман / Главред

Skeptic: Объясните, пожалуйста, ситуацию. Если Крым и Донбасс, как у нас повторяют, были всегда дотационными регионами, куда, просто как в черную дыру, уходили миллионами бюджетные средства, возникает вопрос: а куда сейчас тратятся те сэкономленные миллионы? Ведь на Крым и Донбасс Украина сейчас не тратит и копейки, а, чтобы пенсионеру, приехавшему с оккупированной территории, выбить тут свою копеечную пенсию, нужно пройти "семь кругов ада"… Неужели все это, как и миллионы зарубежной финансовой помощи, "съедает" война? Слабо верится… Больше верится, что все это оседает в чьих-то карманах и на чьих-то счетах.

Эрик Найман: Деньги, конечно же, идут на повышенные оборонные расходы. И коррупционные каналы никуда не делись.

Ekskurs: Не могли б вы объяснить или предположить, куда деваются десятки миллиардов гривен, которые вывозят наличными в ОРДЛО т.н. "переселенцы"? Дело в том, что гривна там не ходит, а ходит российский рубль, торговли с ними нет, газ и электричество туда не поставляются, за воду – это копейки, по сравнению с суммами выплат. Люди оттуда говорят, что меняют гривны на рубли в "госбанках" "Л/ДНР". Куда потом уходит гривна?

Эрик Найман: Вы должны понимать, что гривна в мире никого не интересует. Поэтому вся гривна возвращается назад, в Украину.

Ekskurs: Википедия дает определение, что переселенец – это человек, который поменял место проживания. Могут ли считаться переселенцами люди, которые 340 дней в году проживают в своих домах и квартирах в ОРДЛО и выезжают оттуда в Украину на два-три дня в два месяца за пенсиями и пособиями?

Эрик Найман: Конечно, не могут.

Читайте такжеАндрей Клименко: Азовское море сейчас — это фактически русское озероZorro: Сейчас все чаще начинают говорить о том, что в Украине увеличивается количество задержания тут нелегальных мигрантов, беженцев. Какие проблемы в экономике и социальной жизни сулит нам появление беженцев, если их количество и дальше будет расти? Или они не будут рассматривать Украину как конечный пункт, а будут использовать ее как транзитную территорию? Но в таком случае не возникнут ли у нас проблемы с Евросоюзом из-за того, что через нас к ним просачиваются мигранты, для которых они ставят всяческие заслоны?

Эрик Найман: Украина – бедная страна, поэтому не ждите здесь большого числа беженцев. Их нет даже в Португалии или Словакии, которые богаче Украины.

Действительно, Украина является, скорее, транзитной страной для беженцев. Но если даже Евросоюзу удастся закрыть этот канал нелегальной миграции через территорию Украины, то эти беженцы вряд ли будут оставаться жить в нашей стране. Они будут искать другие каналы перемещения в богатую Европу.

Эрик Найман / Главред

Joker: А ви погоджуєтеся з тими, хто називає пенсійну реформу в Україні "геноцидом пенсіонерів"?

Эрик Найман: Я бы не бросался такими громкими словами. Но украинской власти действительно не выгодно так много пенсионеров. И решается эта "проблема" несколькими способами: отсталым здравоохранением, низкими пенсиями и высокими коммунальными платежами.

Сергей Николаевич: Как вы видите решение проблемы хронической дефицитности Пенсионного фонда Украины? Готовиться ли украинским пенсионерам к новым задержкам пенсий, которые имели место быть этим летом?

Эрик Найман: Солидарная пенсионная система по всему миру близка к банкротству. Украина – не исключение. Поэтому украинским пенсионерам нужно надеяться на помощь родственников и позаботиться о своих пенсиях самостоятельно. Напомню, это общемировая проблема.

Читайте такжеПротоієрей Георгій Коваленко: У вересні буде черговий крок до проголошення Томосу, але навряд чи він буде останнімЧто касается вероятности новых задержек пенсий – да, это очень вероятно, так как денег в госбюджете очень мало, и они в первую очередь идут на погашение долгов. Но до выборов власти скорее постараются напечатать гривны и раздать их пенсионерам, чем допустить реально серьезные задержки по выплате пенсий.

gf_43: Возможно ли сегодня повторение мирового кризиса 1998 года, как предупреждал Bank of America? Что может послужить толчком к началу нового мирового кризиса? И чего в таком случае ждать Украине? Новый дефолт России возможен?

Эрик Найман: Ситуация в мировой экономике сейчас напоминает ту, которая сложилась в 1997-1998 годах. Напомню, тогда кризис начался в юго-восточной Азии, через низкие цены на нефть он перекинулся на Россию и оттуда прилетел в Украину, а уже в 2000 году начался кризис в США.

Сейчас начали сыпаться крупные развивающиеся страны: Турция, Аргентина, Индия, Бразилия, ЮАР, Пакистан. Рынок с опаской наблюдает за ситуацией в Китае. И все это сопровождается возвратом долларов из развивающихся стран в метрополию США. Именно дефицит долларов и провоцирует этот кризис так же, как это было в 1997-1998 годах.

Когда эта волна кризиса дойдет до Украины – лишь вопрос времени. К сожалению, это совпадет с политической турбулентностью из-за президентских и парламентских выборов, поэтому берегите кэш.

Эрик Найман / Главред

Omega: Скажіть відверто, яким вам бачиться майбутнє Європейського союзу, зокрема єврозони? Наскільки зараз велика загроза розвалу ЄС і зони євро?

Эрик Найман: Я думаю, они пропетляют и выживут.

Роман: США все грозят выходом из Всемирной торговой организации. Как думаете, какова вероятность, что они перейдут от слов к делу и осуществят этот шаг? Если так случится, то какие последствия это будет иметь для мировой экономики и самой организации?

Эрик Найман: Я не думаю, что США выйдут из ВТО. США – это лидер глобализации. ВТО – часть проекта по глобализации, поэтому речь, скорее всего, будет идти о реформировании ВТО, а не о выходе США из нее.

Поликарп: Любопытно было бы услышать Ваше мнение-прогноз: как думаете, грядет ли новый мировой порядок с новой системой расчетов, новыми центрами власти? Если да, то как это может выглядеть – какая система, что вместо доллара как ключевой валюты, кто будет во главе?

Эрик Найман: Да, мир рано или поздно ждет завершение процесс глобализации, создание единого мирового правительства и мирового центрального банка. Вместо доллара будет некая новая мировая цифровая валюта. Элементы этого будущего мы видим в Китае на рынке криптовалют и в той дискуссии, которая идет внутри МВФ, Банка международных расчетов (это центральный банк центральных банков) и у ведущих центральных банков. Во главе будет, надеюсь, плюралистическая демократия.

Эрик Найман / Главред

Надежда Майная

Фото Вячеслава Ратынского