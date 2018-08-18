Астролог предупредил, когда миру грозит новый экономический кризис

Многие ценные бумаги США могут обесцениваться, отметил эксперт.
Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что осенью 2018 года после начала глобальных экономических войн может разразиться новый экономический кризис.
Даже США могут пострадать, поскольку многие ценные бумаги у них будут обесцениваться, рассказал эксперт в интервью УНИАН.
"Но, в большей степени, это будет касаться ценных бумаг Дальнего Востока — Китая, Индонезии, Японии Филиппин. Россия, Ближний Восток, Турция уже начинают страдать от этого", — отметил собеседник.
По его словам, по турецкому государству есть очень интересный момент — "ровно девятнадцать лет назад, в августе, на ньютоновском цикле у них было страшное землетрясение, а сейчас — обвал турецкой лиры". "То есть опять бедствие ровно через ньютоновский цикл", — добавил астролог.
Ранее Влад Росс говорил, что в Украине судьбоносные процессы станут происходить во второй половине 2019 года (в марте должны состояться президентские выборы) и в начале 2020-го, а с 2020-2021 года будет очень хороший подъем экономики.