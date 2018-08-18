Астролог предупредил, когда миру грозит новый экономический кризис

Осенью 2018 года миру грозит экономический кризис, предупредил астролог / Главред

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что осенью 2018 года после начала глобальных экономических войн может разразиться новый экономический кризис.

Даже США могут пострадать, поскольку многие ценные бумаги у них будут обесцениваться, рассказал эксперт в интервью УНИАН.

"Но, в большей степени, это будет касаться ценных бумаг Дальнего Востока — Китая, Индонезии, Японии Филиппин. Россия, Ближний Восток, Турция уже начинают страдать от этого", — отметил собеседник.

По его словам, по турецкому государству есть очень интересный момент — "ровно девятнадцать лет назад, в августе, на ньютоновском цикле у них было страшное землетрясение, а сейчас — обвал турецкой лиры". "То есть опять бедствие ровно через ньютоновский цикл", — добавил астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что в Украине судьбоносные процессы станут происходить во второй половине 2019 года (в марте должны состояться президентские выборы) и в начале 2020-го, а с 2020-2021 года будет очень хороший подъем экономики.