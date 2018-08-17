Астролог спрогнозировал судьбоносные процессы в Украине

В Украине во второй половине 2019 года и в начале 2020-го будут происходить судьбоносные процессы, спрогнозировал астролог / Главред

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что в Украине судьбоносные процессы будут происходить во второй половине 2019 года (в марте должны состояться президентские выборы) и в начале 2020-го.

Пока в стране ожидается только подготовка ярких личностей, рассказал эксперт в интервью УНИАН.

По его словам, в украинском государстве, фактически, будет ситуация политического безумия, пиар-технологий.

"В целом, особых продвижений по ситуации на Донбассе не ожидается. Также особо не видно сближения на поприще с НАТО и ЕС... очень хороший подъем экономики, в том числе, для малого и среднего бизнеса, будет с 2020-2021 года. В гороскопе Украины на целый год войдет Юпитер", — отметил собеседник.

"Экономические реформы, начатые в 2020 году, плюс, скорее всего, на Донбассе перестанут стрелять, и одновременно в Украину пойдут большие экономические инвестиции. По крайней мере, Юпитер в доме богатства и денег говорит о большом росте", — добавил он.

Ранее Влад Росс говорил, что новый политический сезон будет самым сложным для президента Петра Порошенко. Астролог утверждал, что как бы лидер Украины не старался нарастить рейтинг — ему это не удастся.