Популярный украинский актер станет новым героем "Холостяка"

Теперь фанатки Тараса Цимбалюка могут буквально "прикоснуться" к своему идолу.

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Тарас Цимбалюк - новый Холостяк / Коллаж Главред, Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Вы узнаете:

Кто стал новым Холостяком

Что об этом говорит сам главный герой

Украинский телеканал СТБ объявил нового героя популярного телевизионного проекта "Холостяк".

Как сообщает пресс-служба проекта им станет популярный украинский актер Тарас Цимбалюк.

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"Тарас Цымбалюк – самый желанный актер страны. Его роли становятся культовыми и покоряются Netflix. Он сказал сотни слов любви в кино, но этой осенью впервые не будет играть чувство на экране. Теперь он ищет ту единственную, которой признается в жизни", - сообщают на канале.

Тарас Цимбалюк стал новым холостяком / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Кроме того, на канале сообщили, что начался кастинг теперь на "ту самую", которая станет верным партнером Цимбалюку.

Тарас Цимбалюк - новый герой Холостяка / Фото СТБ

Новостью актер поделился также на своей странице в Instagram.

На канале также сообщили, что на канале получали сотни сообщений от женщин с просьбами, чтобы это был именно он.

Тарас Цимбалюк стал новым холостяком / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Свадьбой с Готочкиной у актера пока и не пахнет, а вот опозориться перед избранницей актер умудрился.

А также украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.

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Кто такой Роман Цимбалюк? Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.

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