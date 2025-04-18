Популярный украинский актер станет новым героем "Холостяка"

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- Кто стал новым Холостяком
- Что об этом говорит сам главный герой
Украинский телеканал СТБ объявил нового героя популярного телевизионного проекта "Холостяк".
Как сообщает пресс-служба проекта им станет популярный украинский актер Тарас Цимбалюк.
"Тарас Цымбалюк – самый желанный актер страны. Его роли становятся культовыми и покоряются Netflix. Он сказал сотни слов любви в кино, но этой осенью впервые не будет играть чувство на экране. Теперь он ищет ту единственную, которой признается в жизни", - сообщают на канале.
Кроме того, на канале сообщили, что начался кастинг теперь на "ту самую", которая станет верным партнером Цимбалюку.
Новостью актер поделился также на своей странице в Instagram.
На канале также сообщили, что на канале получали сотни сообщений от женщин с просьбами, чтобы это был именно он.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Свадьбой с Готочкиной у актера пока и не пахнет, а вот опозориться перед избранницей актер умудрился.
А также украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.
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Кто такой Роман Цимбалюк?
Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.
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