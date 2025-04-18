Душераздирающее решение: актер поместил 21-летнего сына в специальное учреждение

Кратко:
- Какой диагноз у сына Колина Фарелла
- Почему он принял тяжелое решение
Голливудский актер Колин Фаррелл раскрыл причину, по которой он планирует поместить своего взрослого сына в учреждение по уходу за людьми с ограниченными возможностями.
Как пишет The Daily Mail, актер принял решение, чтобы контролировать уход за ним, пока он жив, и дать ему чувство общности.
Ранее актер рассказал, как его сыну Джеймсу, 21 год, был поставлен душераздирающе неправильный диагноз — детский церебральный паралич, прежде чем врачи в конечном итоге подтвердили, что он страдает синдромом Ангельмана.
Синдром Ангельмана — редкое генетическое заболевание, которое в первую очередь поражает нервную систему, вызывает тяжелую физическую и умственную инвалидность.
48-летний Колин рассказал, что он и его бывшая Ким Борденейв приняли решение и планируют поместить Джеймса в учреждение по уходу за престарелыми.
Он сказал: "Это сложно, некоторые родители скажут: "Я хочу сам заботиться о своем ребенке". И я это уважаю.
"Но я в ужасе... А что, если завтра у меня случится сердечный приступ, и, не дай Бог, мать Джеймса, Ким, попадет в автокатастрофу, и ее тоже заберут — и тогда Джеймс останется один?
Колин продолжил: "Мы хотим, чтобы он нашел место, где он сможет жить полной и счастливой жизнью, где он будет чувствовать себя в социуме".
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