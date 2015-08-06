Колин Фаррел в спин-оффе Гарри Поттера сыграет волшебника

Известный ирландский актер Колин Фаррелл появится в спин-оффе "Гарри Поттера" режиссера Дэвида Йэтса.

В киноленте под названием "Фантастические звери и места их обитания" 39-летний актер сыграет волшебника по имени Грейвс, который во время своего путешествия по Америке встречается с главным героем Ньютом Скамандером, пишет Новое время с ссылкой на Entertainment Weekly.

Действие картины развернется в волшебном мире поттерианы, но за 70 лет до того, как мальчик со шрамом покинул обычный мир и отправился в школу Волшебства и магии.

Автором сценария впервые за свою карьеру выступает создательница серии книг о Гарри Поттере, а также автор одноименного романа "Фантастические звери и места их обитания", британская писательница Джоан Роулинг.

Премьера киноленты запланирована на декабрь 2016 года.

Напомним, актриса Кэтрин Уотерстон сыграет главную женскую роль в фильме "Фантастические звери и места их обитания", которая станет спин-оффом серии фильмов о Гарри Поттере.