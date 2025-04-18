Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Марина Боржемская довела до слез дочь подарком от покойного Узелкова

Алена Кюпели
18 апреля 2025, 17:47обновлено 18 апреля, 18:18
151
Марина Боржемская поделилась трогательным видео с дочкой и подарком, который напоминает ей Вячеслава Узелкова.
Марина Боржемская показала, как проводит выходной
Марина Боржемская показала, как проводит выходной / Коллаж Главред, фото Instagram/Marina.uzelkova

Кратко:

  • От чего расплакалась дочь Узелкова
  • Какой подарок ей сделала Боржемская

Украинская фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская сделала для своей дочери Оливии, которую она родила от покойного боксера Вячеслава Узелкова, сюрприз.

На своей странице в Instagram, она выложила видео, как сделала дочери подарок от отца девочки. Этот трогательный момент Боржемская записала на видео и поделилась им в сети:

видео дня

"Одна моя знакомая кое-что тебе передала. Она сказала, что твой папа дал эти боксерские перчатки на аукцион. Но они так и не были выставлены. И поэтому она решила сделать тебе приятный сюрприз. Зная о твоей мечте иметь упоминания о папе, она передала кое-что особенное. В этих боксерских перчатках он выходил на соревнования. Мечты сбываются даже сквозь слезы".

На видео видно, как расчувствовалась девочка и заплакала из-за такого подарка, который будет напоминать ей о папе.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, Марина Боржемская, устроила сессию вопросов-ответов своими подписчиками касательно здоровья. Боржемская ответила на вопрос подписчицы о том, почему появляется лишний вес зимой и что с этим делать. В частности, по словам Боржемской, набор веса зимой - явление достаточно распространенное.

Ранее также Марина Боржемская, и попросила своих подписчиков поделиться идеями, где искать любовь, и своими рассказами про необычные знакомства.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Марина Боржемская?

Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Сумской области горит поезд, есть погибший: что произошло

В Сумской области горит поезд, есть погибший: что произошло

18:16Украина
США пригрозили выйти из мирных переговоров: как ответили в Кремле

США пригрозили выйти из мирных переговоров: как ответили в Кремле

16:34Украина
Есть интересные вещи: в США заявили, что смогут положить конец войне в Украине

Есть интересные вещи: в США заявили, что смогут положить конец войне в Украине

16:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Обязательно ли святить паску: что говорят в церкви

Обязательно ли святить паску: что говорят в церкви

Гороскоп на завтра 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

Гороскоп на завтра 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

Беда притянется магнитом: в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна

Беда притянется магнитом: в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна

В армии РФ на Херсонщине начался бунт: солдаты отказываются от контрактов

В армии РФ на Херсонщине начался бунт: солдаты отказываются от контрактов

Последние новости

19:16

От "чертовых яблок" до "гоцки": кто "изобрел" пюре и как картошку называли на Руси

19:10

Хватит лгать Западу: это не война Путинамнение

19:09

"Уже зашла не в ту дверь": начались гонения и проверки Ани Лорак в РФ

19:02

"Как так можно?": клиенты ПриватБанка остаются без денег при обмене валют

18:53

Дешево, но проблемно с первых километров: какие два авто лучше не покупать

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
18:46

Добить экономику РФ: эксперт назвал главное условие

18:17

К карьерному рывку приготовиться: ТОП-3 знакам гороскоп обещает новые вершины

18:16

В Сумской области горит поезд, есть погибший: что произошлоВидео

17:59

Как оттереть клей от наклейки или этикетки за секунды - два простых способа

Реклама
17:52

"Иди ты": как Наталью Могилевскую выдворили из студии телеканала

17:47

Марина Боржемская довела до слез дочь подарком от покойного УзелковаВидео

17:42

Обижаются ли коты на своих хозяев: ветеринары дали неожиданный ответ

17:22

Запуталась во лжи: Захарова оконфузилась заявлением об ударах по городам Украины

17:16

"Жесткие меры": в Нафтогазе назвали вероятные сроки ограничения потребления

17:00

Машина дергается при разгоне - автоэксперты назвали причины и как это исправить

16:59

Пасха 2025: что ни в коем случае нельзя ставить на праздничный стол

16:37

Почему серебро на шее чернеет и связано ли это со здоровьем: химик дал ответВидео

16:34

США пригрозили выйти из мирных переговоров: как ответили в Кремле

16:20

Есть интересные вещи: в США заявили, что смогут положить конец войне в Украине

16:02

Как выбрать газовый котел для дома: простые советы от Vencon.ua новости компании

Реклама
15:57

Отравление сотрудников ГСЧС от российского дрона: в ЦПД сделали важное заявление

15:52

Shaman и Куклачев: Зеленский ввел санкции против росийских артистов

15:44

В Украине изменятся цены на яйца: в Кабмине объяснили, к чему готовиться

15:42

Будет ли "колбасить" Землю на Пасху: какими будут магнитные бури 19-20 апреля

15:33

В Украине могут повысить зарплаты учителям: министр назвал условие

15:24

Популярный украинский актер станет новым героем "Холостяка"Видео

14:54

"Как это возможно": муж Лорак сообщил о новой любви

14:50

"Войдет в историю": ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ

14:48

Враг готовится к эвакуации: возле Мариуполя дроны поразили важную базу россиян

14:32

Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

14:28

Прекращение огня в Украине: Небензя в ООН заявил, готова ли РФ к паузе в войне

14:16

Китай отправляет солдат в Украину для репетиции нападения на Тайвань - The Hill

14:14

Повышение налогов для украинцев: в Минфине сделали важное заявление

14:04

Кейт Миддлтон напугала своих подданных неожиданным решением

13:57

"Физически не хватает сил": эксперт назвал самое болезненное направление для ВСУ

13:56

Серьезное усиление: эксперт ответил, сколько Украина может получить ракет Taurus

13:55

Штраф 2 500 евро: почему в Италии запрещено носить шлепанцы

13:45

Где 2 ошибки на картинке: только гений найдет их за 9 секунд

13:28

Смотрит фильмы, читает книги: друг Ефремова сказал, как много пьет и курит актер

13:15

Ударит +26 градусов: в каких областях на Пасху будет погода, как летом

Реклама
12:58

В армии РФ на Херсонщине начался бунт: солдаты отказываются от контрактов

12:53

Продление военного положения и мобилизации: Зеленский подписал законы

12:40

Ждать ли резких скачков на межбанке и в обменниках: прогноз курса после Пасхи

12:36

"Делает свою работу слишком поздно": Трамп раскритиковал Путина из-за переговоровВидео

12:27

Почему в Страстную субботу нельзя выключать свет в доме: как провести этот день

12:26

Зеленский раскритиковал Китай за поставки оружия РФ: появился ответ МИД

12:24

Цены "подскочили" на 55% за неделю: в Украине дорожает популярный продукт

12:15

Куда ставят свечи за упокой: священник сказал, какую ошибку совершает большинство людейВидео

12:01

Украина и США подписали меморандум о недрах: появился полный текст документа

11:55

Вместо традиционных блюд: праздничное горячее на пасхальный столВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять