Марина Боржемская довела до слез дочь подарком от покойного Узелкова

Марина Боржемская поделилась трогательным видео с дочкой и подарком, который напоминает ей Вячеслава Узелкова.

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Марина Боржемская показала, как проводит выходной / Коллаж Главред, фото Instagram/Marina.uzelkova

Кратко:

От чего расплакалась дочь Узелкова

Какой подарок ей сделала Боржемская

Украинская фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская сделала для своей дочери Оливии, которую она родила от покойного боксера Вячеслава Узелкова, сюрприз.

На своей странице в Instagram, она выложила видео, как сделала дочери подарок от отца девочки. Этот трогательный момент Боржемская записала на видео и поделилась им в сети:

видео дня

"Одна моя знакомая кое-что тебе передала. Она сказала, что твой папа дал эти боксерские перчатки на аукцион. Но они так и не были выставлены. И поэтому она решила сделать тебе приятный сюрприз. Зная о твоей мечте иметь упоминания о папе, она передала кое-что особенное. В этих боксерских перчатках он выходил на соревнования. Мечты сбываются даже сквозь слезы".

На видео видно, как расчувствовалась девочка и заплакала из-за такого подарка, который будет напоминать ей о папе.

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Как ранее писал Главред, Марина Боржемская, устроила сессию вопросов-ответов своими подписчиками касательно здоровья. Боржемская ответила на вопрос подписчицы о том, почему появляется лишний вес зимой и что с этим делать. В частности, по словам Боржемской, набор веса зимой - явление достаточно распространенное.

Ранее также Марина Боржемская, и попросила своих подписчиков поделиться идеями, где искать любовь, и своими рассказами про необычные знакомства.

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Кто такая Марина Боржемская? Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

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