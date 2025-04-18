"Жесткие меры": в Нафтогазе назвали вероятные сроки ограничения потребления

Многое будет зависеть от последствий атак РФ, говорит Наталья Бойко.

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Украинцев предупредили об изменениях / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Не исключено ограничение потребления в следующем сезона

Возобновлять потребление газа значительно сложнее, чем в электричестве

Существует сценарий прохождения следующего отопительного сезона, в том числе и с ограничением потребления, заявила заместитель председателя наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины Наталья Бойко.

"Очень много сценариев прописано, некоторые из них прагматично будут предусматривать жесткие меры, в том числе и по ограничению потребления. Хотя, в моем понимании, мы этого не допустим, поскольку возобновлять потребление газа значительно сложнее, чем в электричестве, и совсем другие технические особенности. Поэтому, все-таки, я думаю, что мы справимся в миксе "закачка плюс импорт", - сказала она во время дискуссии на тему "Хватит ли газа Украине: где взять средства на новый отопительный сезон?", информирует Интерфакс-Украина.

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По ее словам, многое будет зависеть от последствий атак РФ, но газовый сектор после последних ударов РФ уже продемонстрировал способность эффективно восстанавливаться.

"Из того, что мы увидели сейчас, как мы восстанавливаемся, возможно, это не самое высокое качество газа, который подается в систему, но скорость возвращения потока в трубу, плюс возможность работать бескомпрессорно в достаточно адаптивном режиме, тоже показывают определенную живучесть газового сектора", - пояснила Бойко.

При этом она отметила, что обсуждала с Министерством энергетики, в частности, вопрос введения дополнительных стимулов для потребителей покупать импортный газ.

"Я говорила достаточно серьезно с Минэнерго о том, что нам нужны дополнительные стимулы, например, для промышленности, покупать на импорте. Мне кажется, что здесь можно говорить о каком-то балансе, возможно, определенный комплексный подход с точки зрения Министерства финансов. В принципе, эта идея дозированно понравилась, поэтому обещали ее обсудить", - добавила заместитель председателя набсовета Нафтогаза.

"Мне кажется, что Нафтогаз будет использовать все возможности для того, чтобы закачать и прийти в сезон в максимальном комфортном формате по заполненным хранилищам", - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Украина планирует закупать большие объемы американского газа. Из общего объема импорта через Европу до половины будет приходиться на СПГ, поставляемый на европейские терминалы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тариф на газ может резко вырасти уже летом. Причина повышения тарифа на газ - необходимость обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона 2025/2026.

Как сообщал Главред, в Украине появится новая дополнительная плата для потребителей природного газа, несмотря на действующий мораторий на повышение тарифов в период военного положения.

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Что такое "Нафтогаз Украины"? "Нафтогаз Украины" — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также и природного газа, сообщает "Википедия".

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