Добить экономику РФ: эксперт назвал главное условие

Для воздействия на экономику РФ важно не только снижение цен на нефть, но и продолжительность периода низких цен.

https://glavred.info/economics/dobit-ekonomiku-rf-ekspert-nazval-glavnoe-uslovie-10657268.html Ссылка скопирована

Прогноз снижения цен на нефть / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, @ukrtransnafta

Важное из заявлений Гончара:

Снижение цен на нефть обусловлено политикой Саудовской Аравии

Важно не только снижение цен на нефть, но и продолжительность

Снижение цен на нефть обусловлено политикой Саудовской Аравии, а также действиями Дональда Трампа по введению пошлин, завил эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям и глобальным энергетическим рынкам, президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар.

"Цена нефти будет снижаться дальше. Но самое важное: как долго цена будет находиться на минимальных уровнях", — подчеркнул он в комментарии Фокусу.

видео дня

Он отметил: чем дальше цена будет падать, тем меньше РФ будет получать доходов, соответственно, возможностей финансировать бюджет, при этом бюджет войны, расходы на армию и ВПК Кремль сокращать не намерен.

По мнению эксперта, для воздействия на экономику РФ важно не только снижение цен на нефть, но и продолжительность периода низких цен.

"Нужно, чтобы она была стабильно низкая в течение двух-трех лет. Российская экономика все еще имеет определенный запас, но если низкая цена нефти будет держаться два-три года, то это и будет в условиях продолжающейся войны, убийственный для нее период. Но в этом году ожидать такого не приходится. Имеющееся на сегодня снижение цен на нефть не повлечет фатального снижения доходной части бюджета РФ", — добавил Гончар.

/ инфографика: Главред

Снижение цен на нефть

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп в предвыборной программе обещал обвалить цены на нефть. Политик подчеркивал: низкие цены на "черное золото" помогут закончить войну, потому что россияне перестанут зарабатывать.

Напомним, на форуме в Давосе Трамп снова заявил, что снижение цен на нефть поможет быстрее закончить войну РФ против Украины.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что международная рабочая группа по санкциям против РФ, считает, что цену российской нефти следует ограничить потолком в $30 за баррель

Другие новости:

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред