Машина дергается при разгоне - автоэксперты назвали причины и как это исправить

Дерганье автомобиля при движении на газу или бензине может быть вызвано несколькими факторами.

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Почему машина дергается при езде на газу / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему машина "троит"

Главные причины дерганья автомобиля во время движения

Почему авто дергается на газу и бензине

Дерганье автомобиля во время движения - явление неприятное и тревожное для любого водителя. Оно не только снижает комфорт от управления, но и может свидетельствовать о наличии серьезных проблем в различных системах автомобиля. Понимание причин такого неустойчивого движения является ключом к своевременному диагностированию и устранению неисправности.

Особенно актуальным этот вопрос становится для владельцев автомобилей, оборудованных газобаллонным оборудованием (ГБО), ведь дерганья могут проявляться как при езде на газу, так и на бензине, или иметь специфические особенности для каждого вида топлива. Главред узнал основные причины и возможные решения проблемы.

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Почему машина дергается при езде на газе

Когда автомобиль начинает демонстрировать неравномерное движение, рывки или подергивания при работе на газовом топливе, прежде всего стоит обратить внимание на компоненты системы ГБО, пишет MotoFocus.eu. Газ имеет несколько иные физико-химические свойства, чем бензин, и его эффективное сгорание требует надлежащей работы всех элементов газовой установки. Одной из самых распространенных причин дерганья является засорение или неправильная работа газовых форсунок. Накопление отложений, недостаточный или неравномерный впрыск газа могут приводить к нестабильной работе двигателя.

Другой возможной причиной является неисправность газового редуктора. Это устройство отвечает за снижение давления газа из баллона до рабочего давления, необходимого для впрыска. Нестабильное давление, вызванное неисправностью редуктора, напрямую влияет на равномерность подачи топлива.

Также стоит проверить газовые фильтры - как грубой, так и тонкой очистки. Загрязненные фильтры препятствуют нормальному потоку газа, что может вызвать дерганье, особенно при увеличении нагрузки на двигатель. Не исключены и проблемы с электронным блоком управления ГБО (ЭБУ ГБО), который может некорректно обрабатывать сигналы от датчиков и управлять форсунками.

Почему машина троит на газе и на бензине

"Троение" двигателя - это пропуск одного или нескольких цилиндров, проявляющийся в выраженной вибрации, неустойчивой работе на холостом ходу и потере мощности. Если эта проблема возникает как при работе на газу, так и на бензине, это свидетельствует о неисправностях в системах, общих для обоих видов топлива. Чаще всего причиной троения являются проблемы с системой зажигания: изношенные или поврежденные свечи зажигания, высоковольтные провода, катушки зажигания могут не обеспечивать своевременного и достаточно мощного искрообразования, необходимого для воспламенения топливно-воздушной смеси.

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Также причиной троения может быть сниженная компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Это может быть следствием износа поршневых колец, прогорания клапанов или повреждения прокладки головки блока цилиндров. Еще одной распространенной причиной являются проблемы с системой впуска: подсос воздуха через негерметичные соединения, неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) или дроссельной заслонки могут приводить к неправильному составу топливно-воздушной смеси. Не стоит исключать и неисправности датчиков двигателя (например, датчика положения коленчатого вала, датчика положения распределительного вала), которые могут передавать некорректные данные в блок управления двигателем (ЭБУ), что влияет на процесс зажигания и впрыска топлива.

Какова причина того, что машина дергается

Дерганье автомобиля во время движения - это общий симптом, который может иметь множество первопричин, в зависимости от того, когда именно оно проявляется и при каких условиях. Кроме уже упомянутых проблем с топливной системой (как газовой, так и бензиновой) и системой зажигания, подергивания могут быть вызваны неисправностями в других важных системах автомобиля.

Проблемы с трансмиссией (как механической, так и автоматической) могут проявляться в виде рывков при переключении передач или во время разгона. Износ фрикционных дисков сцепления (в механической коробке) или низкий уровень или загрязнение трансмиссионной жидкости (в автоматической коробке) являются частыми причинами. Неисправности в тормозной системе, такие как заклинивание тормозных колодок или неравномерный срабатывание тормозов, также могут вызвать ощущение подергивания. Проблемы с подвеской и рулевым управлением (например, люфты в рулевых тягах, изношенные сайлентблоки) могут проявляться в виде вибраций и неустойчивости, которые водитель может воспринимать как подергивание. Наконец, даже электрические проблемы, такие как нестабильное питание ЭБУ или неисправность датчиков, могут косвенно влиять на работу двигателя и вызывать подергивания.

Машина дергается, когда давят на газ

Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, возможными причинами могут быть задержка в открытии дроссельной заслонки, неисправности в системе зажигания или проблемы с топливной системой. В частности, засоренный топливный фильтр или неисправный топливный насос могут приводить к недостаточному давлению топлива, что вызывает рывки при разгоне.

Почему машина на газу дергается, а на бензине нет

Ситуация, когда автомобиль демонстрирует дерганье при работе на газовом топливе, но работает равномерно на бензине, является довольно распространенной и указывает на проблемы, специфичные именно для газовой системы. Как уже упоминалось, это могут быть засоренные или неисправные газовые форсунки, которые более чувствительны к качеству газа и могут быстрее выходить из строя или загрязняться, чем бензиновые форсунки. Неправильная настройка редуктора ГБО, что приводит к нестабильному давлению газа, также может быть причиной дерганья только на газу.

Другой возможной причиной является недостаточная пропускная способность газовых фильтров, которые могут быть забиты отложениями, содержащимися в газе. Также стоит учитывать качество самого газового топлива. Низкокачественный газ может содержать примеси, которые негативно влияют на работу системы ГБО и процесс сгорания. Наконец, некорректные настройки ЭБУ ГБО или неправильное согласование работы газовой и бензиновой систем также могут приводить к тому, что двигатель работает нестабильно именно на газу. В таких случаях диагностика и профессиональная настройка ГБО необходимы для устранения проблемы.

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