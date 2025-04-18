Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Машина дергается при разгоне - автоэксперты назвали причины и как это исправить

Руслана Заклинская
18 апреля 2025, 17:00
95
Дерганье автомобиля при движении на газу или бензине может быть вызвано несколькими факторами.
Машина дергается при разгоне - автоэксперты назвали причины и как это исправить
Почему машина дергается при езде на газу / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Почему машина "троит"
  • Главные причины дерганья автомобиля во время движения
  • Почему авто дергается на газу и бензине

Дерганье автомобиля во время движения - явление неприятное и тревожное для любого водителя. Оно не только снижает комфорт от управления, но и может свидетельствовать о наличии серьезных проблем в различных системах автомобиля. Понимание причин такого неустойчивого движения является ключом к своевременному диагностированию и устранению неисправности.

Особенно актуальным этот вопрос становится для владельцев автомобилей, оборудованных газобаллонным оборудованием (ГБО), ведь дерганья могут проявляться как при езде на газу, так и на бензине, или иметь специфические особенности для каждого вида топлива. Главред узнал основные причины и возможные решения проблемы.

видео дня

Почему машина дергается при езде на газе

Когда автомобиль начинает демонстрировать неравномерное движение, рывки или подергивания при работе на газовом топливе, прежде всего стоит обратить внимание на компоненты системы ГБО, пишет MotoFocus.eu. Газ имеет несколько иные физико-химические свойства, чем бензин, и его эффективное сгорание требует надлежащей работы всех элементов газовой установки. Одной из самых распространенных причин дерганья является засорение или неправильная работа газовых форсунок. Накопление отложений, недостаточный или неравномерный впрыск газа могут приводить к нестабильной работе двигателя.

Другой возможной причиной является неисправность газового редуктора. Это устройство отвечает за снижение давления газа из баллона до рабочего давления, необходимого для впрыска. Нестабильное давление, вызванное неисправностью редуктора, напрямую влияет на равномерность подачи топлива.

Также стоит проверить газовые фильтры - как грубой, так и тонкой очистки. Загрязненные фильтры препятствуют нормальному потоку газа, что может вызвать дерганье, особенно при увеличении нагрузки на двигатель. Не исключены и проблемы с электронным блоком управления ГБО (ЭБУ ГБО), который может некорректно обрабатывать сигналы от датчиков и управлять форсунками.

Почему машина троит на газе и на бензине

"Троение" двигателя - это пропуск одного или нескольких цилиндров, проявляющийся в выраженной вибрации, неустойчивой работе на холостом ходу и потере мощности. Если эта проблема возникает как при работе на газу, так и на бензине, это свидетельствует о неисправностях в системах, общих для обоих видов топлива. Чаще всего причиной троения являются проблемы с системой зажигания: изношенные или поврежденные свечи зажигания, высоковольтные провода, катушки зажигания могут не обеспечивать своевременного и достаточно мощного искрообразования, необходимого для воспламенения топливно-воздушной смеси.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Также причиной троения может быть сниженная компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Это может быть следствием износа поршневых колец, прогорания клапанов или повреждения прокладки головки блока цилиндров. Еще одной распространенной причиной являются проблемы с системой впуска: подсос воздуха через негерметичные соединения, неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) или дроссельной заслонки могут приводить к неправильному составу топливно-воздушной смеси. Не стоит исключать и неисправности датчиков двигателя (например, датчика положения коленчатого вала, датчика положения распределительного вала), которые могут передавать некорректные данные в блок управления двигателем (ЭБУ), что влияет на процесс зажигания и впрыска топлива.

Какова причина того, что машина дергается

Дерганье автомобиля во время движения - это общий симптом, который может иметь множество первопричин, в зависимости от того, когда именно оно проявляется и при каких условиях. Кроме уже упомянутых проблем с топливной системой (как газовой, так и бензиновой) и системой зажигания, подергивания могут быть вызваны неисправностями в других важных системах автомобиля.

Проблемы с трансмиссией (как механической, так и автоматической) могут проявляться в виде рывков при переключении передач или во время разгона. Износ фрикционных дисков сцепления (в механической коробке) или низкий уровень или загрязнение трансмиссионной жидкости (в автоматической коробке) являются частыми причинами. Неисправности в тормозной системе, такие как заклинивание тормозных колодок или неравномерный срабатывание тормозов, также могут вызвать ощущение подергивания. Проблемы с подвеской и рулевым управлением (например, люфты в рулевых тягах, изношенные сайлентблоки) могут проявляться в виде вибраций и неустойчивости, которые водитель может воспринимать как подергивание. Наконец, даже электрические проблемы, такие как нестабильное питание ЭБУ или неисправность датчиков, могут косвенно влиять на работу двигателя и вызывать подергивания.

Машина дергается, когда давят на газ

Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, возможными причинами могут быть задержка в открытии дроссельной заслонки, неисправности в системе зажигания или проблемы с топливной системой. В частности, засоренный топливный фильтр или неисправный топливный насос могут приводить к недостаточному давлению топлива, что вызывает рывки при разгоне.

Почему машина на газу дергается, а на бензине нет

Ситуация, когда автомобиль демонстрирует дерганье при работе на газовом топливе, но работает равномерно на бензине, является довольно распространенной и указывает на проблемы, специфичные именно для газовой системы. Как уже упоминалось, это могут быть засоренные или неисправные газовые форсунки, которые более чувствительны к качеству газа и могут быстрее выходить из строя или загрязняться, чем бензиновые форсунки. Неправильная настройка редуктора ГБО, что приводит к нестабильному давлению газа, также может быть причиной дерганья только на газу.

Другой возможной причиной является недостаточная пропускная способность газовых фильтров, которые могут быть забиты отложениями, содержащимися в газе. Также стоит учитывать качество самого газового топлива. Низкокачественный газ может содержать примеси, которые негативно влияют на работу системы ГБО и процесс сгорания. Наконец, некорректные настройки ЭБУ ГБО или неправильное согласование работы газовой и бензиновой систем также могут приводить к тому, что двигатель работает нестабильно именно на газу. В таких случаях диагностика и профессиональная настройка ГБО необходимы для устранения проблемы.

Вас также может заинтересовать:

Что известно о MotoFocus.eu?

MotoFocus.eu - это специализированный онлайн-портал, предназначенный для профессионалов рынка автомобильных запчастей и автокомпонентов в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто водительские права автомобили
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Сумской области горит поезд, есть погибший: что произошло

В Сумской области горит поезд, есть погибший: что произошло

18:16Украина
США пригрозили выйти из мирных переговоров: как ответили в Кремле

США пригрозили выйти из мирных переговоров: как ответили в Кремле

16:34Украина
Есть интересные вещи: в США заявили, что смогут положить конец войне в Украине

Есть интересные вещи: в США заявили, что смогут положить конец войне в Украине

16:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Обязательно ли святить паску: что говорят в церкви

Обязательно ли святить паску: что говорят в церкви

Гороскоп на завтра 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

Гороскоп на завтра 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

Беда притянется магнитом: в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна

Беда притянется магнитом: в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна

В армии РФ на Херсонщине начался бунт: солдаты отказываются от контрактов

В армии РФ на Херсонщине начался бунт: солдаты отказываются от контрактов

Последние новости

18:17

К карьерному рывку приготовиться: ТОП-3 знакам гороскоп обещает новые вершины

18:16

В Сумской области горит поезд, есть погибший: что произошлоВидео

17:59

Как оттереть клей от наклейки или этикетки за секунды - два простых способа

17:52

"Иди ты": как Наталью Могилевскую выдворили из студии телеканала

17:47

Марина Боржемская довела до слез дочь подарком от покойного УзелковаВидео

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
17:42

Обижаются ли коты на своих хозяев: ветеринары дали неожиданный ответ

17:22

Запуталась во лжи: Захарова оконфузилась заявлением об ударах по городам Украины

17:16

"Жесткие меры": в Нафтогазе назвали вероятные сроки ограничения потребления

17:00

Машина дергается при разгоне - автоэксперты назвали причины и как это исправить

Реклама
16:59

Пасха 2025: что ни в коем случае нельзя ставить на праздничный стол

16:37

Почему серебро на шее чернеет и связано ли это со здоровьем: химик дал ответВидео

16:34

США пригрозили выйти из мирных переговоров: как ответили в Кремле

16:20

Есть интересные вещи: в США заявили, что смогут положить конец войне в Украине

16:02

Как выбрать газовый котел для дома: простые советы от Vencon.ua новости компании

15:57

Отравление сотрудников ГСЧС от российского дрона: в ЦПД сделали важное заявление

15:52

Shaman и Куклачев: Зеленский ввел санкции против росийских артистов

15:44

В Украине изменятся цены на яйца: в Кабмине объяснили, к чему готовиться

15:42

Будет ли "колбасить" Землю на Пасху: какими будут магнитные бури 19-20 апреля

15:33

В Украине могут повысить зарплаты учителям: министр назвал условие

15:24

Популярный украинский актер станет новым героем "Холостяка"Видео

Реклама
14:54

"Как это возможно": муж Лорак сообщил о новой любви

14:50

"Войдет в историю": ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ

14:48

Враг готовится к эвакуации: возле Мариуполя дроны поразили важную базу россиян

14:32

Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

14:28

Прекращение огня в Украине: Небензя в ООН заявил, готова ли РФ к паузе в войне

14:16

Китай отправляет солдат в Украину для репетиции нападения на Тайвань - The Hill

14:14

Повышение налогов для украинцев: в Минфине сделали важное заявление

14:04

Кейт Миддлтон напугала своих подданных неожиданным решением

13:57

"Физически не хватает сил": эксперт назвал самое болезненное направление для ВСУ

13:56

Серьезное усиление: эксперт ответил, сколько Украина может получить ракет Taurus

13:55

Штраф 2 500 евро: почему в Италии запрещено носить шлепанцы

13:45

Где 2 ошибки на картинке: только гений найдет их за 9 секунд

13:28

Смотрит фильмы, читает книги: друг Ефремова сказал, как много пьет и курит актер

13:15

Ударит +26 градусов: в каких областях на Пасху будет погода, как летом

12:58

В армии РФ на Херсонщине начался бунт: солдаты отказываются от контрактов

12:53

Продление военного положения и мобилизации: Зеленский подписал законы

12:40

Ждать ли резких скачков на межбанке и в обменниках: прогноз курса после Пасхи

12:36

"Делает свою работу слишком поздно": Трамп раскритиковал Путина из-за переговоровВидео

12:27

Почему в Страстную субботу нельзя выключать свет в доме: как провести этот день

12:26

Зеленский раскритиковал Китай за поставки оружия РФ: появился ответ МИД

Реклама
12:24

Цены "подскочили" на 55% за неделю: в Украине дорожает популярный продукт

12:15

Куда ставят свечи за упокой: священник сказал, какую ошибку совершает большинство людейВидео

12:01

Украина и США подписали меморандум о недрах: появился полный текст документа

11:55

Вместо традиционных блюд: праздничное горячее на пасхальный столВидео

11:43

РФ может получить территории Украины: Уиткофф рассказал о разговоре с Путиным

11:42

Стало известно, что думает Лолита о россиянах: появился разгромный донос

11:33

Отдельная квитанция за коммуналку: кто заплатит на тысячу больше уже в мае

11:21

Наступление РФ провалилось: ВСУ разгромили большую колонну врага на Запорожье

11:12

США могут прекратить пытаться заключить мирное соглашение: Рубио назвал условие

11:03

Курс доллара и евро неуклонно растет: возможны ли новые "рекорды"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять