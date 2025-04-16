Как вас могут обмануть на СТО: ТОП-5 самых распространенных уловок механиков

Иногда водители платят лишнее просто из-за своей невнимательности или чрезмерного доверия.

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Как не попасться на крючок автомехаников / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Эксперты выделяют ТОП-5 сигналов, которые могут свидетельствовать о попытке обмана во время ремонта авто

Для избежания мошенничества рекомендуется читать отзывы об СТО и обращаться к проверенным специалистам

Содержание авто с каждым годом "кусается" все больше. Бензин дорожает, цены на запчасти растут, однако это еще полбеды! Реальный риск - нарваться на недобросовестных автомехаников. Эксперты из SUV News поделились пятью тревожными сигналами, которые могут указывать, что вас пытаются обмануть во время ремонта авто, пишет Главред.

1. Завышенная цена за простой ремонт

Если за стандартную услугу на СТО просят значительно больше, чем в других местах - это уже причина насторожиться. Проверьте цены в других сервисах, чтобы понять, не "разводят ли вас".

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2. Фантазии после диагностики

После проверки авто вам вдруг сообщают о "новых" проблемах, которых не было? Это может быть манипуляция. Часто дополнительные "поломки" вымышлены, чтобы увеличить счет.

3. Ну просто золотые детали

Вам предлагают исключительно оригинальные запчасти по цене нового авто? Это не всегда необходимо. Есть достойные аналоги, которые стоят значительно дешевле. Если вам не дают выбора - стоит задуматься.

4. Нет четкой стоимости

Когда мастер не может сказать, сколько будет стоить работа, или затягивает ответ - это сигнал о возможных дополнительных расходах, о которых вы узнаете уже после ремонта.

5. Авто "ломается" после ремонта

Хуже всего - когда после ремонта возникают новые проблемы. Некоторые мастера умышленно создают неисправности, чтобы вы вернулись и снова оставили новые деньги в их кассе.

Чтобы избежать мошенничества, по рекомендациям специалистов, перед визитом на СТО - читайте отзывы, узнавайте репутацию мастера. А если уже нашли хорошего специалиста, то держитесь его, чтобы там не было - это ваше спокойствие и сэкономленные средства.

А, если вы не хотите зачастить на СТО - советуем следующий материал. Так, эксперты назвали ТОП-3 кроссовера, которые постоянно ломаются.

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Что за ресурс - SUV News? SUV News - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

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