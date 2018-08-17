Астролог спрогнозировал неудачи Порошенко

Петр Порошенко не сможет нарастить рейтинг, спрогнозировал астролог / УНИАН

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что новый политический сезон будет самым сложным для президента Петра Порошенко.

Как бы украинский лидер не старался нарастить рейтинг — ему это не удастся, рассказал эксперт в интервью УНИАН.

"Даже если попадет во второй тур (президентских выборов, запланированы в 2019-м году — Ред.), скорее всего, все равно проиграет", — отметил собеседник.

По его словам, "инаугурация Порошенко (состоялась 7 июня 2014 года — Ред.) была в самое плохое время, которое только можно придумать". "Можно было лучше день подобрать, и, может быть, войны уже не было бы. И кстати, помните, что на его инаугурации упал солдат? — Это был знак того, что война будет продолжаться весь его президентский срок", — утверждает астролог.

Ранее экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин говорил "Главреду", что Петр Порошенко "маниакально боится за свою жизнь", фактически у президента "в полном объеме уже действует фобия в виде мании его преследования и убийства".