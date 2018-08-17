Астролог спрогнозировал неудачи Порошенко

Инаугурация нынешнего украинского лидера была в самое плохое время, которое только можно придумать, утверждает эксперт.
Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что новый политический сезон будет самым сложным для президента Петра Порошенко.
Как бы украинский лидер не старался нарастить рейтинг — ему это не удастся, рассказал эксперт в интервью УНИАН.
"Даже если попадет во второй тур (президентских выборов, запланированы в 2019-м году — Ред.), скорее всего, все равно проиграет", — отметил собеседник.
По его словам, "инаугурация Порошенко (состоялась 7 июня 2014 года — Ред.) была в самое плохое время, которое только можно придумать". "Можно было лучше день подобрать, и, может быть, войны уже не было бы. И кстати, помните, что на его инаугурации упал солдат? — Это был знак того, что война будет продолжаться весь его президентский срок", — утверждает астролог.
Ранее экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин говорил "Главреду", что Петр Порошенко "маниакально боится за свою жизнь", фактически у президента "в полном объеме уже действует фобия в виде мании его преследования и убийства".