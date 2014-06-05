Инаугурация Порошенко: он примет присягу в Раде, а в Киеве ограничат движение

В субботу, 7 июня, в десять часов утра в Верховной Раде состоится инаугурация нового президента Украины Петра Порошенко, позже он отправится на Софийскую площадь столицы.

Об этом передает ТСН.

Сообщается, что присягу главы государства Порошенко зачитает во время торжественного заседания Верховной Рады, а прямую телетрансляцию будут показывать "Первый национальный", "Рада" и другие каналы.

Позже - в 11:10 - Порошенко прибудет на Софийскую площадь Киева. Там состоится церемония представления командующих видами Вооруженных сил Украины и торжественное поднятие флага президента Украины.

Мероприятие можно будет увидеть на "Первом национальном". Телетрансляцию также будут вести через спутник на шести языках - украинском, английском, немецком, испанском, французском и русском.

Между тем, в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины сообщили, что в день инаугурации будут введены ограничения для движения транспорта, пишет УНИАН.

"Это связано с прибытием в столицу иностранных делегаций из многих стран мира и с целью обеспечения безопасности дорожного движения в центре Киева в этот день", - добавили в ведомстве.

В частности, ограничения касаются района Верховной Рады Украины, Администрации президента Украины, Софийской площади и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Напомним, 2 июня ЦИК объявил Петра Порошенко избранным президентом Украины на досрочных выборах 25 мая.

Он стал пятым президентом Украины в современной истории и первым, выигравшим выборы уже в первом туре.