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Запуталась во лжи: Захарова оконфузилась заявлением об ударах по городам Украины

Анна Косик
18 апреля 2025, 17:22
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Пресс-секретарь российского МИДа подставила Минобороны страны-агрессора.
Захарова, удар по Сумам
Захарова пыталась оправдать действия РФ, однако оскандалилась / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, МИД России

Главное:

  • Захарова спутала ложную версию об ударе РФ по Сумах
  • Спикер МИД своей оговоркой подтвердила, что Россия врет о целях ударов по Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга оскандалилась заявлением об ударе страны-агрессора России по Сумах. Видео соответствующего инцидента обнародовали в Сети.

Захарова заявила, что армия РФ 13 апреля ударила по ресторану "Магеллан" в Сумах, где, по ее версии, была "сходка" командования ВСУ с некоторыми неизвестными "западными кураторами".

видео дня
Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео, как Захарова оконфузилась на брифинге:

Однако на самом деле 13 апреля оккупанты ударили по людной улице в Сумах, задев несколько админзданий. Зато по ресторану "Магеллан" враг ударил еще 4 апреля.

Главная ошибка представительницы МИД России была в том, что это заведение расположено не в Сумах, а в Кривом Роге. Кстати, тогда его повредило только ударной волной, а вражеские ракеты взорвались прямо на детской площадке.

Скандальные заявления Захаровой - последние новости

Напомним, Главред писал, что спикер российского МИД ранее заявляла, что размещение миротворческих сил на территории Украины станет поводом для прямого столкновения России и НАТО.

Накануне Мария Захарова разразилась угрозами в адрес Варшавы и Вашингтона. По ее словам, американская база ПРО в Польше "давно вошла в число приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками".

Недавно также Захарова вышла с заявлением, что Россия требует отмены решения Бухарестского саммита НАТО от 2008 года относительно обещания принять Украину в состав альянса в будущем.

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Кто такая Мария Захарова

Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ.

Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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