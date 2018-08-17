Астролог назвал самый опасный месяц для Путина

17 августа 2018, 11:15

В России скоро "холодильник начнет выигрывать у телевизора", считает эксперт.

Влад Росс сказал, что для Владимира Путина очень опасен август
Для Владимира Путина очень опасен август, сказал Влад Росс

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что для президента Российской Федерации Владимира Путина особенно опасен август — рейтинг его обваливается, рубль уже упал.

Пик был 11 августа — в солнечное затмение, ситуация против российского лидера буде зашкаливать, и высока опасность дворцового переворота, рассказал эксперт в интервью УНИАН.

"В этот день девятнадцать лет назад тоже было затмение, и Ельцин (первый президент РФ Борис Ельцин — Ред.) назначил его своим преемником в эти же дни", — отметил собеседник.

По его словам, французский астролог Мишель де Нострдам (Нострадамус) в своей Центурии написал об этом времени так: "Царь ужаса спустится с небес, август 1999 года. До и после этого будет главенствовать война, Марс, воскреснет новый Чингисхан (полководец-завоеватель, основатель и первый великий хан Монгольской империи — Ред.)".

"А никто, кроме Путина, в это время не пришел к власти. Великий пророк мог видеть душегуба Чингисхана в лике кармического прихода Владимира Путина. Все политики, которые приходят к власти в затмение, кармически неотвратимы", — добавил эксперт.

"Однако, поскольку затмение проигрывается в течение полугода, то для Путина осень — это самое напряженное время. Скоро "холодильник начнет выигрывать у телевизора" — начнутся протесты и забастовки", — добавил астролог.

Ранее уехавший из России бизнесмен Евгений Чичваркин выразил мнение, что Владимир Путин погибнет в результате насильственных действий. По словам предпринимателя, ему слишком душно на одной части суши вместе с российским президентом. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Путин Влад Росс Нострадамус солнечное затмение 11 августа
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:15
В Киеве сразу задержали почти полсотни вооруженных людей
11:59
"Это 100 процентов хит": Настя Каменских представила новый зажигательный трек Видео
11:55
Выходные на День независимости: украинцев ждет затяжное празднование Видео
11:50
Экс-советник Госдепа объяснил, как санкциями против РФ Украина навредила сама себе
11:47
Украинское образование в нынешнем виде – это абсурд мнение
11:40
Омелян объяснил необходимость отмены ж/д-сообщения с РФ Видео
11:15
Астролог назвал самый опасный месяц для Путина
11:13
Годовщина свадьбы Ани Лорак и Мурата: супруги проигнорировали праздник
11:06
"Жду комментариев х*секи": гендиректор "Зари" жестко прошелся по тренеру "Шахтера" Видео
10:45
В Укргидрометцентре спрогнозировали в Киеве дождливые выходные
10:20
Синоптик объяснила, почему в Киеве появляется смог Видео
10:19
"Гимн сливают в унитаз": праздничное открытие туалета в херсонском театре затроллили в Сети
10:00
В Харькове возле торгового центра бушевал смерч, опубликовано видео Видео
09:50
В Питере звезда "Убойной силы" попал в реанимацию в тяжелом состоянии
09:39
Астролог спрогнозировал неудачи Порошенко Видео
09:25
Экипаж "Механика Погодина" не пустил на судно сотрудников СБУ и Госпогранслужбы
09:19
Гривна полетела вниз
09:06
Драка Мосийчука и Шахова на телеканале: опубликовано видео второго побоища Видео
09:00
"Просто идеальная, зараза". Оля Полякова в мини-купальнике покрасовалась в секси-позе
09:00
Сегодня Кузьме "Скрябину" было бы 50: где пройдут концерты памяти к юбилею певца Видео
08:52
"Опору сделали как в анекдоте": эксперт назвал самый опасный мост в Киеве Видео
08:40
Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода Видео
08:33
Шесть месседжей, которые Кремль готовит к украинским выборам мнение
08:22
"Боли в сердце, слабый пульс". Сестра Сенцова рассказала о состоянии голодающего режиссера
08:22
"Козлина пьяный": Панин устроил дебош на борту самолёта Симферополь — Москва
08:02
Преображение Господне-2018 и Яблочный спас: что нельзя делать по традиции
07:51
В МИД призвали ужесточить санкции против России: стала известна причина
07:25
"Брага" - "Заря" 2:2, подопечные Вернидуба вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы Видео
07:22
Ксения Собчак показала снимок в свадебном платье и анонсировала перемены
07:12
Судья Лариса Гольник: Не могла подумать, что судьи могут осознано врать
06:53
Ложь, завернутая в париотизм: кто и зачем обманывает украинцев о ситуации в Крыму мнение
06:41
Стали известны самые лживые знаки Зодиака
06:15
"Такие большие и красивые": Надежда Мейхер покорила фанатов глубоким декольте
06:01
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира
05:49
Украина придумала новые санкции против России
05:27
Ученые узнали, что повышает сексуальную активность
05:01
Муженко подсчитал российские танки и солдат на Донбассе
04:35
Олег Винник показал, как покорял волны в Доминикане Видео
04:08
От грязного воздуха ежегодно умирают 300 тысяч украинцев: как уберечься Видео
03:38
В США педагог совратила школьника, "засыпав" его своими интимными фото
03:10
Российский хоккеист Кузнецов ел пельмени из Кубка Стэнли: опубликовано фото
02:33
В России назвали опасным для детей творчество Бузовой, Киркорова и Тимати
02:02
65-летняя жена Макрона показала стройные ноги на велосипедной прогулке: опубликованы фото и видео Видео
01:39
Лопес шокировала поклонников экстравагантным нарядом: опубликованы фото
01:16
За бабушку. В Каменском жестоко избили главврача больницы
00:48
Российский бизнесмен Чичваркин предположил, как умрет Путин
00:19
Социологи обнародовали цифры о патриотизме украинцев в областных городах
16 августа, четверг
23:52
Вынесен приговор волонтеру Одновол, собиравшей подписи в поддержку Путина
23:03
Акция под офисом Медведчука: активисты и Супрун поддержали фильм о Стусе и Сенцова Видео
22:39
В Украине с задачей по математике для 8 класса не справился каждый второй выпускник
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять