Астролог назвал самый опасный месяц для Путина

Для Владимира Путина очень опасен август, сказал Влад Росс

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что для президента Российской Федерации Владимира Путина особенно опасен август — рейтинг его обваливается, рубль уже упал.

Пик был 11 августа — в солнечное затмение, ситуация против российского лидера буде зашкаливать, и высока опасность дворцового переворота, рассказал эксперт в интервью УНИАН.

"В этот день девятнадцать лет назад тоже было затмение, и Ельцин (первый президент РФ Борис Ельцин — Ред.) назначил его своим преемником в эти же дни", — отметил собеседник.

По его словам, французский астролог Мишель де Нострдам (Нострадамус) в своей Центурии написал об этом времени так: "Царь ужаса спустится с небес, август 1999 года. До и после этого будет главенствовать война, Марс, воскреснет новый Чингисхан (полководец-завоеватель, основатель и первый великий хан Монгольской империи — Ред.)".

"А никто, кроме Путина, в это время не пришел к власти. Великий пророк мог видеть душегуба Чингисхана в лике кармического прихода Владимира Путина. Все политики, которые приходят к власти в затмение, кармически неотвратимы", — добавил эксперт.

"Однако, поскольку затмение проигрывается в течение полугода, то для Путина осень — это самое напряженное время. Скоро "холодильник начнет выигрывать у телевизора" — начнутся протесты и забастовки", — добавил астролог.

Ранее уехавший из России бизнесмен Евгений Чичваркин выразил мнение, что Владимир Путин погибнет в результате насильственных действий. По словам предпринимателя, ему слишком душно на одной части суши вместе с российским президентом.