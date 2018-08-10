Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска

Что солнечное затмение несет каждому знаку Зодиака.

Солнечное затмение 11 августа-2018 произойдет в знаке Льва. Затмение Солнца всегда совпадает с новолунием – временем начала нового – однако рубить с плеча в это время не стоит.

Солнечное затмение 11 августа-2018: влияние

Ситуация с солнечным затмением 11 августа усугубляется из-за ретроградного Плутона: данный фактор "протянет" негативное воздействие этого затмение аж до декабря 2018 года. Подробнее читайте в нашем материале Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать.

Солнечное затмение: влияние на знаки Зодиака

Раков, Весы, Скорпионов ждут позитивные и подчас неожиданные перемены в сфере бизнеса и финансов. Близнецы смогут заняться чем-то новым и расширить круг общения.

Читайте такжеКак вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обрядыОвны, Тельцы, Львы, Водолеи – им солнечное затмение 11 августа-2018 преподнесет романтические сюрпризы, а звезды настоятельно рекомендуют уделить время семье.

Путешествия и новые открытия поджидают представителей таких знаков Зодиака, как Девы и Стрельцы.

Козерогам придется разгребать старые дела, дивиденды от которых они получат чуть позже.

А вот Рыбам стоит обратить особое внимание на сферу здоровья. Подробнее читайте в нашем материале Как солнечное затмение 11 августа-2018 влияет на все сферы жизни и что делать.

Гороскоп на 11 августа-2018 для всех знаков Зодиака

Овен . Они почувствуют потребность самовыразиться творчески. При этом в этот день им стоит особенно тщательно следить за своим поведением: за ними могут наблюдать весьма влиятельные люди. Так что если правильно себя подать – то их порывы могут высоко оценить.

Телец . Им стоит хорошенько следить за своим языком при общении с близкими. Ссоры, начатые в этот день, грозят иметь долгоиграющие последствия.

Близнецы . Их потянет на новенькое. И это может быть к лучшему: даже просто прогулка новым маршрутом в этот день обещает добрые перемены в их судьбе.

Рак . Из потянет на мотовство, захочется сорить деньгами. Однако астрологи недаром предостерегают от крупных покупок в дни затмений: с дорогостоящими тратами лучше повременить.

Лев . Этим товарищам захочется перемен в себе – от внешности до поведения. Причем «обновленные» Львы будут сами себе нравится – а для окружающих такая уверенность в себе будет заразительной, и только пойдет Львам на пользу.

Читайте такжеСолнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться Дева . Им советуют побольше молчать: их молчание обернется для них «золотом». Им также стоит побольше внимания обращать на свою личную жизнь.

Весы . Их ждут новые идеи и новые знакомства. Да такие знакомства, что захочется «нового друга» променять на «старых двух». Здесь действует общий принцип для всех знаков Зодиака – не принимать поспешных и излишне эмоциональных решений в этот период.

Скорпион . День грозит эмоциональными взрывами – но в то же время намечает позитивные сдвиги в рабочих вопросах. Им стоит выпить успокаивающего чаю и продолжать следовать уже намеченным планам.

Стрелец . День солнечного затмения 11 августа-2018 пройдет в общении: у одних – по работе, у других – на любовные темы. Главное – чтобы такое общение было в радость, не стоит пересиливать себя и тратить время и нервы на неприятных людей.

Козерог . Могут всплыть старые конфликты и проблемы. Отсюда повышенный эмоциональный фон дня. Лучше сбросить пар, отвлекшись на мирное дело, а проблему постараться спустить на тормозах. Как говорил один сатирик: «80% проблем решаются сами по себе, а 20% – не решаются вовсе».

Водолей . На «повестке дня» будут стоять вопросы семейные и любовные. Тут главное – не бросаться в крайности, придерживаясь «золотой середины» как в поступках, так и (по возможности) в чувствах.