Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска

Эксперты советуют в день солнечных затмений избегать эмоциональных угроз и перегрузок.
Солнечное затмение 11 августа-2018 произойдет в знаке Льва. Затмение Солнца всегда совпадает с новолунием – временем начала нового – однако рубить с плеча в это время не стоит.
Солнечное затмение 11 августа-2018: влияние
Ситуация с солнечным затмением 11 августа усугубляется из-за ретроградного Плутона: данный фактор "протянет" негативное воздействие этого затмение аж до декабря 2018 года. Подробнее читайте в нашем материале Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать.
Солнечное затмение: влияние на знаки Зодиака
Раков, Весы, Скорпионов ждут позитивные и подчас неожиданные перемены в сфере бизнеса и финансов. Близнецы смогут заняться чем-то новым и расширить круг общения.
Читайте такжеКак вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обрядыОвны, Тельцы, Львы, Водолеи – им солнечное затмение 11 августа-2018 преподнесет романтические сюрпризы, а звезды настоятельно рекомендуют уделить время семье.
Путешествия и новые открытия поджидают представителей таких знаков Зодиака, как Девы и Стрельцы.
Козерогам придется разгребать старые дела, дивиденды от которых они получат чуть позже.
А вот Рыбам стоит обратить особое внимание на сферу здоровья. Подробнее читайте в нашем материале Как солнечное затмение 11 августа-2018 влияет на все сферы жизни и что делать.
Гороскоп на 11 августа-2018 для всех знаков Зодиака
Овен. Они почувствуют потребность самовыразиться творчески. При этом в этот день им стоит особенно тщательно следить за своим поведением: за ними могут наблюдать весьма влиятельные люди. Так что если правильно себя подать – то их порывы могут высоко оценить.
Телец. Им стоит хорошенько следить за своим языком при общении с близкими. Ссоры, начатые в этот день, грозят иметь долгоиграющие последствия.
Близнецы. Их потянет на новенькое. И это может быть к лучшему: даже просто прогулка новым маршрутом в этот день обещает добрые перемены в их судьбе.
Рак. Из потянет на мотовство, захочется сорить деньгами. Однако астрологи недаром предостерегают от крупных покупок в дни затмений: с дорогостоящими тратами лучше повременить.
Лев. Этим товарищам захочется перемен в себе – от внешности до поведения. Причем «обновленные» Львы будут сами себе нравится – а для окружающих такая уверенность в себе будет заразительной, и только пойдет Львам на пользу.
Читайте такжеСолнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасатьсяДева. Им советуют побольше молчать: их молчание обернется для них «золотом». Им также стоит побольше внимания обращать на свою личную жизнь.
Весы. Их ждут новые идеи и новые знакомства. Да такие знакомства, что захочется «нового друга» променять на «старых двух». Здесь действует общий принцип для всех знаков Зодиака – не принимать поспешных и излишне эмоциональных решений в этот период.
Скорпион. День грозит эмоциональными взрывами – но в то же время намечает позитивные сдвиги в рабочих вопросах. Им стоит выпить успокаивающего чаю и продолжать следовать уже намеченным планам.
Стрелец. День солнечного затмения 11 августа-2018 пройдет в общении: у одних – по работе, у других – на любовные темы. Главное – чтобы такое общение было в радость, не стоит пересиливать себя и тратить время и нервы на неприятных людей.
Козерог. Могут всплыть старые конфликты и проблемы. Отсюда повышенный эмоциональный фон дня. Лучше сбросить пар, отвлекшись на мирное дело, а проблему постараться спустить на тормозах. Как говорил один сатирик: «80% проблем решаются сами по себе, а 20% – не решаются вовсе».
Водолей. На «повестке дня» будут стоять вопросы семейные и любовные. Тут главное – не бросаться в крайности, придерживаясь «золотой середины» как в поступках, так и (по возможности) в чувствах.
Рыбы. В этот день лучше постараться ко всему относиться с юмором и постараться с легкой душой отпускать то, что уже наболело/отболело/вообще умерло. Им стоит спокойно заниматься своими делами, даже если окружающим их дела кажутся мелкими и незначительными.