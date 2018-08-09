Как солнечное затмение 11 августа-2018 влияет на все сферы жизни и что делать

Как солнечное затмение влияет на человека.

Всего пара дней осталась до солнечного затмения 11 августа-2018. И с каждым днем его влияние чувствуется все сильнее.

Причем это солнечное затмение – последнее в коридоре затмений лета 2018.

Солнечное затмение 11 августа-2018: влияние

Ситуация с солнечным затмением 11 августа усугубляется из-за ретроградного Плутона: данный фактор "протянет" негативное воздействие этого затмение аж до декабря 2018 года. Подробнее читайте в нашем материале Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать.

Солнечное затмение 11 августа-2018: влияние на работу

В период солнечных затмений астрологи настоятельно не рекомендуют принимать важных решений. Но в то же время солнечное затмение всегда совпадает с новолунием – а это время новых начал. Поэтому 11 августа вполне может принести многим смену работы или, по крайней мере, должности или функциональных обязанностей.

Волноваться не стоит людям, которые занимаются любимой работой – их ждут лишь профессиональные улучшения и «перемоги».

Читайте такжеСолнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасатьсяСолнечное затмение 11 августа-2018: влияние на финансы

Несмотря на то, что солнечное затмение сулит финансовые прорывы – в это время лучше не делать крупных покупок.

Солнечное затмение 11 августа-2018: влияние на личную жизнь

«Где тонко, там и рвется» – это девиз нынешнего затмения. А вот у людей, которые кармически предназначены друг другу, появится шанс перейти на новый уровень отношений.

Так как солнечное затмение 11 августа-2018 пройдет в знаке Льва, то некоторым партнерам «накипит», и они могут начать отстаивать свою свободу и право на самореализацию в паре. Тут главное – не рубить сгоряча, а подойти к вопросу взвешенно: чем меньше эмоций будет врываться в обсуждение, тем лучше.

Солнечное затмение: влияние на знаки Зодиака

Раков, Весы, Скорпионов ждут позитивные и подчас неожиданные перемены в сфере бизнеса и финансов. Близнецы смогут заняться чем-то новым и расширить круг общения.

Читайте такжеКак вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обрядыОвны, Тельцы, Львы, Водолеи – им солнечное затмение 11 августа-2018 преподнесет романтические сюрпризы, а звезды настоятельно рекомендуют уделить время семье.

Путешествия и новые открытия поджидают представителей таких знаков Зодиака, как Девы и Стрельцы.

Козерогам придется разгребать старые дела, дивиденды от которых они получат чуть позже.

А вот Рыбам стоит обратить особое внимание на сферу здоровья.

Напомним, что первые две декады августа будут очень напряженными и сложными для всех знаков Зодиака. Подробнее читайте в нашем гороскопе на август-2018.

Как солнечное затмение влияет на самочувствие

Во время солнечного затмения возможны:

головные боли,

скачки давления,

обострения хронических заболеваний.

Чтобы избежать плохого самочувствия, в этот день следует принимать контрастный душ и избегать активных действий.